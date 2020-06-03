前中共中央黨校教授蔡霞：換人 中國才有希望

這幾日社交網絡廣泛流傳着一個長達20分鐘的音頻，這是前中共中央黨校教授蔡霞在私下的一次討論會上發表的講話。蔡霞在講話中不斷詰問，為什麼中共體制走到今天這種地步？為什麼習近平這樣一個人“坐到大位上去？”

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蔡霞由此判斷這個體制本身已經是沒有出路了，“改是沒有用了。這個體制從根本上講就必須要拋棄它”，蔡霞認為中共改革開放以後，兩個最根本的問題沒解決，一個就是體制，一個就是理論。

中共已成政治殭屍

這位學者的判斷非常冷靜，近乎嚴酷：“從修憲開始，我們就可以看到這個黨事實上已經是一個政治殭屍了”。蔡霞認為，修憲從黨內程序來看不合法：“他綁架了十九屆三中全會。他在三中全會前的兩天搶着拋出‘取消任期制’的這麼一個說法，迫使三中全會跟吃狗屎一樣地咽下去。三中全會那麼多中央委員，居然沒有一個人敢在三中全會上把這個問題提出來，所以這個黨本身已經是一個政治殭屍。一個人、一個主要領導可以憑着他掌握了刀把子，槍桿子，然後又捏住了體制本身所造成的官員貪腐。黨內已經沒有任何人權和法治保障黨員幹部的權利。” “9000萬黨員成了他的奴隸和個人使用的工具。”

他就是一個黑幫老大

蔡霞在講話中很少提到習近平的名字，但處處指向習近平：無視黨紀國法，隨意制定罪名：“現在什麼不支持實體經濟，竟成了罪名，然後妄議中央，也成了個罪名，對黨不老實，這也叫罪名。哪裡還有一點法治的味道，哪裡還有一點政黨的感覺，完全成了一個黑幫。老大想怎麼處置手底下的奴才，他就怎麼處置。所以我說黨已經是個政治殭屍了”。

蔡霞批評“看齊意識”就是要絕對忠誠，“找個名目就說你不忠誠，找個名目就說你妄議是行動上對抗中央，誰還敢？這就活活的把一個黨、一個國家給弄死掉了。”

蔡霞分析四個自信、四個意識，兩個維護都是“標準配置”：“尤其是兩個維護，全黨圍着一個人轉，這還叫政黨嗎？早就不是政黨了。他就是一個黑幫老大，政黨是他手裡捏着的一個工具而已，所以，這個黨成了政治殭屍。”

在蔡霞看來，習近平現在是一條道要走到黑，誰說話都不行，誰改變他都不可能。現在是“危局”，在這種局面下，怎麼辦？“我覺得當然最好的是換人，就當務之急，我覺得換人這是第一條。”但習近平現在手裡捏着刀把子，掌握着軍隊，政法委全捏在手中，用高科技監視所有人，怎麼辦？

請這個人體面地退居二線去養老

蔡霞認為可以召開中央政治局常委會，最後來一個集體決議，少數服從多數，“你幹得不行，不能把一個國家、一個黨，因為個人這麼大的問題，而拖到死胡同裡邊去，讓9000萬黨員和14億人民給你陪葬，這是不可以的。”如果常委們對黨對人民還有責任心，還有政治勇氣的話就邁出這一步。

中國現在國內外面臨困局，“我覺得7個常委應該開會做決議，換人。其實，只要換了人，外部的環境就開始寬鬆了。因為這就是個標誌，告訴外面我們要轉向了。只要這個人在台上，外部的環境只有越來越緊張，是不可能改變的，不可能緩和的，而你換了人，外部環境就可以緩和。因為你即使不說話，別人都知道你可能轉向。”

蔡霞描述中共黨內高層，幾乎完全是一個人手下的奴才。但她也明確指出，李克強，汪洋他們也很不容易，“在各自的崗位上很努力地在減少損失”。蔡霞發問，現在中國面臨危險局面，黨內元老，現任常委，“能不能再一次為了這個國家，為了人民，奮起做一個少數服從多數的決議，請這個人下去，體面地退居二線，去養老，不要再干預，我們黨才有可能調頭。如果說這個人不下去，我們黨沒有機會”。

自由落體社會崩潰

蔡霞表示，假如有可能換人，現在要做的不是怎麼往前做，而是先停止什麼，哪些東西不能繼續，不是實行什麼新政策，而是撥亂反正。

蔡霞指出中共已走到窮途末路，但體制內絕大多數黨員心裡明白，現在之所以這樣，“是因為都被裹挾着往前走”。

蔡霞警告，如果無動於衷，幾年內將遭逢亂世。“現在如果不解決這個人，我們就只能看着體制自由落體，等着他自由落體着地，社會崩潰，然後從頭開始，我覺得很大的可能性就是這一條。如果那樣，五年之內中國將會出現一次大的亂世。