王丹：蓬佩奧與“六四”倖存者見面傳遞出非常明確的信息

“六四”三十一周年到來前夕，六月二號下午兩點半，八九民運領袖王丹和八九學生李恆青，李蘭菊，以及作家蘇曉康一起，在美國國務院，與國務卿蓬佩奧先生進行了正式會面。蓬佩奧周三下午12點（北京時間六月四號零點）也在他的推特上發出了五人合影。

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參加會面的王丹指出，這是三十年來，第一次有美國國務卿公開通過正式會面的方式，表達美國政府對於“六四”事件和中國民主化的關切，這是一次歷史性的會見。

對這次會面的意義和美國國務院要傳遞出來的信息，王丹對本台表示："過去美國的行政部門和立法部門有一定區別，包括美國國會在內的立法部門對中國人權問題的立場一向比較嚴厲，而國務院這樣的行政部門基本上就是採取比較務實的對話政策，從來沒有一個美國國務卿在國務院會見天安門倖存者，這是三十年來第一次，所以，這當然是一個很大的轉變，代表着美國朝野上下，從立法部門到行政部門對華的政策調整上是高度一致的，而過去還是有些區別的，現在則高度一致。因此我覺得還是有其意義的。"

法廣：美國國務卿蓬佩奧通過這次與你們的會面傳遞出什麼樣的信息？

王丹：這次見面目的是非常明確，就是要向中國政府傳遞出一個清晰的信號，就是美國政府不會在中國政府侵犯人權或反民主的事情上繼續綏靖和姑息，而是會明確面對這些問題，在意識形態上也跟中國展開對峙。

王丹周三爺在他的臉書上貼文說，國務卿先生表達了對於”六四“事件三十一周年的關切，並希望了解我們對於美國應當如何幫助中國走向民主化的看法。

他自己提出了三條建議：一。美國對華政策應當轉向與中國的公民社會和中國人民的直接對話；二。在未來的中美貿易談判中，應當把改善中國勞工的人權狀況，以及解除中國的網絡封鎖兩個議題放進談判清單；三。美國應當幫助中國人民了解包括“六四”在內的很多歷史事件的真相。

其他幾位參加會晤者也各自提出了自己的看法。