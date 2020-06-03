六四31周年：港支聯今晚到維園燃點燭光網上集會籲港人悼念六四

今天是六四事件31周年紀念。香港支聯會表示，雖然警方禁止支聯會在維園舉行燭光晚會，但他們會在全港“擺街站”並派髮蠟燭，呼籲市民自發燃點燭光，相信控訴力量也會如以往般強大。

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支聯會成員會以個人身份，8人一組，分批進入維園燃點燭光。今晚8點開始網上集會，透過社交平台直播悼念儀式，也會播放天安門母親成員錄像講話。

支聯會呼籲港人及身在外地的港人，在身處地方，以“遍地開花”形式悼念六四。今天晚上8點，一齊點起白燭光或以手機燭光參與， 並在晚上8點零9分默哀1分鐘，也可以將有關六四的相片和感受上載社交平台，以個人方式悼念。

支聯會主席李卓人，被問到會否擔心港區國安法立法後，呼喊“結束一黨專政”等口號會違法。他強調有關口號已多年，過去一直沒有被批評是顛覆國家，但擔心中央及特區政府隨時“搬龍門”，任何口號都可能被政權按政治需要而打壓。