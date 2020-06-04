三名研究者撤回質疑羥氯喹療效文章 世衛恢復氯喹用於治療新冠的實驗

醫學期刊《柳葉刀》周四晚間宣布，曾在《柳葉刀》上刊文質疑羥氯喹治療新冠肺炎藥效的四位研究者中的三人要求撤回該文章，他們表示“無法保證原始數據來源的準確性”。此前，世衛組織宣布恢復針對抗瘧藥物氯喹用於治療新冠的實驗。

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法新社報道，《柳葉刀》5月22日曾發表的文章，質疑羥氯喹治療新冠肺炎療效。研究結果稱，新冠患者服用這種抗瘧疾的藥物後，可能出現心律不齊，並增加死亡的可能。受此研究影響，世衛隨即宣布暫停有關羥氯喹的試驗。

質疑羥氯喹療效文章的三位作者致信《柳葉刀》表示，“我們再也無法保證原始數據來源的準確性”，他們並質疑第四位作者領導收集這些數據的公司拒絕他們得到原始數據。

該研究於5月22日發表在《柳葉刀》雜誌上，得出結論，羥氯喹對新冠病患無益，甚至可能有害，不僅使世衛暫停羥氯喹的試驗，也在世界各國產生影響，一些國家紛紛下令禁止用羥氯喹治療新冠肺炎。

不過，一些批評對文章的研究方法以及該研究所依據的數據提出質疑。有關研究依據的基礎數據是由文章的第四作者，薩潘·德賽（Sapan Desai）領導的美國公司Surgisphere收集。Surgisphere公司以“負責數據的醫院之間的保密協議”為由，拒絕傳輸數據庫，三位研究人員“無法保證原始數據來源的準確性”要求撤迴文章。

此前，世衛總幹事譚德塞在周三舉行的在線記者會上宣布，該組織主導的有關2019冠狀病毒病診斷和治療以及疫苗的“團結實驗”將恢復抗瘧藥物氯喹用於新冠治療的實驗。 譚德塞表示，當時做出暫停實驗的決定是在審查安全數據時採取的預防措施。

根據現有的死亡率數據分析，委員會成員建議沒有理由修改原有的試驗方案。執行小組在收到這項建議後，同意繼續團結試驗的原有所有實驗，包括氯喹。 譚德塞表示，執行小組將與試驗中的主要研究者就恢復氯喹治療進行溝通。數據安全和監測委員會將繼續密切監測團結試驗中測試的所有療法的安全性。 他表示，迄今為止，已有35個國家招募了3500多名患者，參與團結實驗。