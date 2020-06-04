中國足球名將郝海東六四之日挑戰中共

素有“郝大炮”之稱的中國足球名將郝海東，6月4日公開挑戰中共，與流亡富商郭文貴、特朗普前戰略顧問班農共同宣布成立“新中國聯邦”，郝海東並宣讀『新中國聯邦宣言』，指責“中共極權統治無視人權，摧毀人性”，他說： “消滅中共，是正義的需要”。

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郝海東在同日公布的一則受訪視頻中表示，他之所以站出來， 是要“告訴中國人，你們不能再受共產黨的奴役了。” 他在這段長達50多分鐘的受訪視頻中，號召推翻中國共產黨。

郝海東與妻子，羽毛球名將，被稱為中國羽壇一姐的葉釗穎共同出鏡支持成立“新中國”的視頻，葉釗穎曾經是全世界排名第一的羽毛球選手，她表示支持、贊同丈夫的決定和行動。

郝海東還表示，未來建立的新中國聯邦將參照西方民主法制體系和相應國際法，在國際機構和喜馬拉雅監督機構共同監督下，制定憲法，建立三權分立政體，一人一票選舉產生新政府，並表示選舉將與彈劾制度並存。

郝海東公開發表聲明之後，中國官媒『體壇周報』迅即切割：“嚴厲譴責郝海東的錯誤言論”，指其“在某海外社交平台公開發布顛覆政府和損害中國主權言論，借新冠病毒疫情污衊中國政府，針對香港問題更是公開散步不實消息，”是“極其錯誤的”，宣布從即日起該報將停止對郝海東的一切報道。有意思的是，隨後該報修改的版本取掉了郝海東的全名，只用“H”代之，有網民評論，可能是郝海東的名人效應，當局害怕引起更大的好奇和關注。

郝海東此舉刷爆網絡，與郭文貴、班農合作則褒貶不一，不過，多數人均贊其敢於站出來挑戰中共政權“勇氣可嘉”。目前郝海東連同他的妻子--前中國羽毛球一姐葉釗穎，已經被中國國內全網封殺。

郝海東發表宣言後帳號已被微博移除。有關郝海東的評論也全部清空，但仍有一些六月份以前發表的描述其個人戰績的視頻及轉發文字仍掛在網上。如在“亞洲冠軍聯賽”名下，有段5月30日發布的評論：“作為中國足壇最偉大的前鋒之一，郝海東在2002-03賽季將大連實德帶進亞冠半決賽，並取得9粒進球的佳績！”該博主邀請大家“一同回顧他在亞冠的高光時刻吧”。

微博還掛着有人轉發到『界面新聞』5月20日的報道，題為『懟網友、曬豪宅、秀恩愛，中國足球兩大前浪爭當網紅』，文章稱：“最近幾周，前中國足球第一前鋒郝海東，已經成了微博熱搜的常駐嘉賓。從凌晨六點、下午三點到深夜兩點，他以每天五條左右的發博頻率，堅定着自己的認知。”

文章形容其“從昔日的‘郝董’、‘郝大炮’，到現在的網紅、流量擔當，郝海東一直在爭議聲中保持着我行我素”文章結尾稱：“當中國足球還在為‘出圈’絞盡腦汁時，郝海東和範志毅已經用自己的方式完成跳脫。枯燥無味的中國足球已經容不下他們了。”但下面的277條評論已全部清空。

中國足球戰績不佳，郝海東的有些言論已經對準了體制：“我們隊員從不恐韓，恐韓的是體制、是一幫貪官污吏!!!”

快意恩仇

郝海東快人快語，微博帳號吸引700多萬人追蹤，網民對其褒貶不一，郝海東喜歡引用『孟子』“雖千萬人，吾往矣”，還喜歡說：“在雪崩面前沒有一片雪花是無辜的”，性格突出，不喜瞻前顧後。5月2日，他在微博轉載一篇有關在文革期間被迫害致死的北大才女林昭的文章『尋找林昭』時評論："一個民族一個國家一個社會連說真話都要干預了，是這個民族的悲哀是這個國家的悲哀是這個社會的悲哀，更是我們每一個人的悲哀。”但不少愛國網紅認為郝海東其實是在支持方方，指責他向“誹謗政府的叛徒者”示好，屬於“恨國黨”。

郝海東似乎無所畏懼，5月6日，他轉發了一篇名為"從軟埋到軟肋：方方的筆、葉大鷹的嘴、郝海東的腿"的文章，並回復稱："你說的那些年輕人包括漠知了，地瓜熊老七，上帝之鸚鵡，寒冬不會說人話嗎？你說的這好那好包括PM250嗎？包括蘇丹粉紅嗎？包括四聚氰胺嗎？包括給你及你的孩子打的真疫苗嗎？年輕人長點腦子吧，郝海東的腿要走的是平民主義道路，你懂什麼是平民主義嗎？"

郝海東語言辛辣，毫不留情，且機智活潑，讓一撥笑他“沒文化”“沒腦子”的不知所措，但他於4月10日發信表示：“根本不想懟任何人，尤其是很多年前的球迷。我只想通過這個平台告訴大家一些人生道理，不僅讀萬卷書還要行萬里路，千萬要學會獨立思考，不要成為應試教育體制下的流水線產品……”

微博上還留着一段有人轉發的郝海東5月11日發的博文：“ 年過半百，回首往事，感慨萬千！為中國足球我和我的隊友們拼盡全力，雖未能如願，讓所有國人滿意，但也問心無愧，奮鬥的青春最美麗。”

郝海東，現年50歲，1990-2000年代中國足球名將，選擇了另外一個戰場。