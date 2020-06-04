天安門母親獲安排到公墓拜祭 祭文堅持：真相、賠償、問責

“天安門母親”發言人尤維潔等多名六四事件死難者家屬周四早上，在當局安排下到北京萬安公墓拜祭親人，並發表悼念祭文，重申堅持“真相、賠償、問責”等3項公開及合法的訴求。

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此前有報道指，北京當局或以新冠疫情防控為由，禁止“天安門母親”按慣例前往公墓集體拜祭。不過，據香港電台在當天報道，公安經與死難者家屬商討後，作了特別安排，讓他們周四當天乘坐警方的車輛，或者在報備車牌號碼後自行開車到公墓，悼念7名在“六四”遇難的家人，以及5名已經去世的死難者家屬。 消息顯示，安葬部分六四死難者的北京萬安公墓當天保安嚴密。前往公墓多個路口，都有警車及公安把守，門口亦有便衣及警察站崗，門外有登記處，所有進入墓園的人都需要登記身分。

前來拜祭的家屬在祭文中說，雖然多年來被當局監視、監聽及禁止會面等，但要求政府與“天安門母親”對話的要求絕對不會屈服，堅持“真相﹑賠償﹑問責”等三項公開及合法的訴求。。在祭文中，家屬指，今年冠狀病毒肆虐，只能用特殊的方式表達懷念之情，並向全球在疫情中離世的人表示深切哀悼。家屬表示，在六四事件中離世的家人，當日為了要求政府清廉及社會公正走上街頭和平請願，是關心國家前途及社會民生的正義行為，也是憲法賦予公民的合法權利，但政府動用軍人殺害手無寸鐵的人，“這是公然動用國家機器屠殺公民的刑事犯罪”。

家屬認為，官方不得不承認改革的成果絕大部分落入貪官和特權子弟手中，認為這是六四事件的惡果，要求當局面對事實，還家屬公道。“天安門母親”發起人之一張先玲向香港電台表示，31年前政權血腥殺害民眾和平示威，而香港人在31年來的六四晚上，都在維園用燭光悼念死難者，即使今年因為疫情不能聚集，相信正義的燭光在人民心中不會熄滅，溫暖著“天安門母親”們的心。尤維潔則感謝港人，多年來與“天安門母親”站在一起，從未放棄支援，從未讓她們獨行孤立。她認為，去年香港反修例示威與當年六四時相似，都是以年青人為主，向政府表達訴求，但遺憾的是看到有暴力事件發生，作為六四事件親歷者，不希望任何暴力事件再發生。另一名“天安門母親”成員周淑莊亦感謝港人的燭光和關愛。