全球疫苗視頻峰會約翰遜呼籲開創衛生合作新時代

英國首相約翰遜周四在英國主持召開全球疫苗視頻峰會。約翰遜在開幕發言中呼籲開啟“全球衛生合作新紀元”，他表示，英國在未來5年將繼續向“全球疫苗免疫聯盟”提供20億美元資金支持。法新社消息，聯合國秘書長古特雷斯表示，未來新冠病毒疫苗將屬於“全球公共財產”。中國總理李克強參加了會議。

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周四舉行的“全球疫苗免疫聯盟”（GAVI）視頻峰會，來自50多個國家和地區的代表，超過35未各國元首或政府首腦參加峰會，目標是為全球疫苗免疫聯盟籌募至少74億美元，可能的新型冠狀病毒疫苗提供支持。法新社說，峰會已募捐88億美元。

Gavi希望在未來5年期間重啟中斷的免疫接種計畫，並提供約3億兒童價格大幅降低的疫苗。Gavi與其夥伴也將發起籌資活動，以購買可能的新型冠狀病毒疫苗，擴大疫苗生產規模，並支援向發展中國家運送疫苗。

約翰遜發表聲明指出：“希望這場峰會將是世界團結一致的時刻，人類聯手對抗疾病”。他表示，希望由此“開創全球衛生合作新紀元，相信這是當今我們此生中最重要的共同努力”。

英國是受新冠病毒打擊第二嚴重的國家，新冠病毒造成近4萬人死亡。英國首相約翰遜承諾，在未來5年，英國將向“全球疫苗免疫聯盟”提供16億5千萬英鎊（20億美元），接下來是比爾蓋茨基金會，承諾出資16億美元，美國11億6千萬美元。法國則表示追加曾作出承諾款項的一倍，即5億歐元，另外在疫苗問世後，再提供1億歐元。

聯合國秘書長古特雷斯發言時說，針對新型冠狀病毒研發的新疫苗必須是“人民疫苗”，全球所有人都可以獲得。

中國總理李克強在全球疫苗峰會視像會議致辭，表示面對突如其來的疫情，中國始終堅持以民為本、生命至上，經過全體人民艱苦努力，已經有效控制疫情。他強調，“中國政府願為聯盟籌資周期提供捐助，希望同舟共濟，攜手早日戰勝疫情”。