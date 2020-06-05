一天兩起重傷案 福建仙游一超市命案三死七傷

中國福建仙游周四（6月4日）發生一起超市刺傷攻擊事件，造成三人死亡，七人受傷，這是繼當天廣西發生一名保安砍傷39名小學生及教職工後，中國在24小時內發生的第二起重傷案件。

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法新社報道援引福建仙游當地官方通報指，當地時間周四晚上9:40，福建仙游縣楓亭鎮和平村一個超市發生一起人命案，現場有10人被刺，其中2人已當場死亡，1人經搶救無效死亡，另外7名傷者送醫院搶救。

通報說，警方此後於當夜23時抓獲犯罪嫌疑人張某，為35歲男性，他在初步審訊中對犯罪事實已供認不諱。

通告沒有提及襲擊者使用的器械類型。

通告指送醫搶救的7人目前情況穩定，沒有生命危險，案件還在進一步調查中。

據法新社的報道，在槍支受到嚴格控制的中國，發生類似攻擊事件並不罕見。就在周四同一天早上，廣西一所小學發生一起持刀砍人事件，該校校長、一名保安及小學生共39人受傷，多家媒體援引官方消息指，案件嫌疑人是一名50歲的保安。

此外， 2018年11月在雲南安寧一所技校發生了一名20歲的學生持械傷人事件，造成該校10名學生、兩名教師受傷，其中一名學生在送醫後搶救無效死亡。