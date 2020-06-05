中國地攤經濟5000萬新就業 港媒說馬雲任正非劉強東擺地攤出身

中國國務院總理李克強在全國人大會議發表的《政府工作》報告，，不提今年GDP增長數字，之後公開倡議“地攤經濟”，立即引爆內地全民“地攤熱”。中國學者初步估算，這種經濟模式，至少可以撐出約5000萬人的就業，減少部分社會及經濟問題。香港經濟日報說，包括京東創始人劉強東、阿里巴巴 創始人馬雲、華為任正非等，當年也曾由“擺攤”起家。

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據香港經濟日報今天報道說，地攤經濟，李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業。

該報道綜合媒體消息，中國近年先後面對中美貿易戰、新冠肺炎的打擊，經濟面臨嚴重衰退，官方與民間論者都憂慮，企業倒閉潮及大量失業潮將至。在此背景下，李克強在全國人大會議閉幕記者會上讚揚成都“地攤經濟”，隨後考察山東煙台時，再提地攤經濟、小店經濟，強調是“人間的煙火”、“中國的生機”。

該報道引據東北財經大學中國戰略與政策研究中心主任周天勇指出，地攤經濟、農貿市場的發展與城市的現代化不矛盾，如果在城市放開地攤經濟、農貿市場，對於促進靈活就業、以及非正式就業人群的意義非常重要，大概可解決5000萬人的就業問題。他解釋，中國內地有7.7億勞動就業人口，15%的人從事非正式就業，大概是1億人。參照發達國家的非就業人數比例，如果放開地攤經濟，加上農貿市場、建材市場、小商品市場、早市等等，至少可促進5000萬人就業。他說，“許多發達國家對路邊佔道經營非常寬容，這是靈活就業、非正式就業的重要組成部分”，周天勇指出，發達國家的非正式就業（沒有固定場所）人數大概占就業總人數的20%。

而內地各地方政府極力拓展李克強倡議的“地攤經濟”，包括河南許昌、吉林長春、遼寧大連、湖南懷化、浙江杭州、江蘇南京、四川成都和彭州、上海市等地方政府爭相推出各項扶植地攤及微型企業的政策。

據該報道，為搶到這一波的地攤經濟商機，中國電商也加入，包括阿里、京東、微信、美團、蘇寧等接連發布各項扶持、甚至是免息賖購、供貨等計畫。

就地攤經濟，香港經濟日報今天報道，馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家。國務院總理李克強考察山東煙台時，稱讚地攤經濟是“人間的煙火”、“中國的生機”，引爆內地全民“地攤熱”。內地已有上海、南京、成都等至少27地明確鼓勵發展地攤經濟。

事實上，上世紀七八十年代，內地私營經濟開始興起，一批如今被大眾耳熟能詳的企業家，包括京東創始人劉強東、阿里巴巴 創始人馬雲、華為任正非等，當年也曾由“擺攤”起家。

據該報道例證:

阿里巴巴馬雲：1991年，懷揣英語夢的馬雲和朋友成立了海博翻譯社，結果入不敷出，為維持生計，馬雲把一半的店面出租，自己獨自去了義烏、廣州進貨，擺地攤賣小禮品、鮮花，甚至還有內衣和襪子。憑藉著這些利潤豐厚的地攤外快，馬雲的海博翻譯社得以生存下去。海博翻譯社盈利之後，馬雲投身互聯網，創辦了“中國黃頁”，也就是阿里巴巴的前身。

海底撈張勇：同樣是上世紀九十年代，張勇借了1200元倒賣遊戲機，結果被騙，他只能再度創業，擺地攤做起了麻辣燙，1994年創立了第一家海底撈 （06862） 。張勇後來說自己不愛吃火鍋，因為過去擺地攤的時候，每天忙到凌晨後都吃別人剩下的火鍋。

京東創始人劉強東：劉強東出生於江蘇宿遷的農村，家境貧寒，1996年，他大學畢業後開始創業，開餐館失敗後，1998年劉強東在中關村租了一個櫃枱賣刻錄機和光盤，取名“京東多媒體”。到2003年，受SARS影響，大家都不敢出門購物，劉強東只能上BBS論壇發帖賣光盤，從此，劉強東就將京東轉型為線上銷售的模式，開創了京東商城。

華為任正非：1987年，因為損失200萬元物資而被南油集團開除的任正非，拉着5個朋友籌了2萬元成立了華為，先後賣過保健品、減肥藥、火災報警器等，在有了“第一桶金”之後開始代理香港的交換機，才正式進入通信行業。

聯想柳傳志：1984年冬天，受命創業的柳傳志拿着中科院計算機所給的20萬開辦經費“不知道去幹什麼”，後來他回憶到，“當時實在是不知道要幹什麼好了，所以能幹什麼就先干著，哪怕掙點兒錢發工資也好。”於是，包括他在內的所有員工都當過“倒爺”、“板爺”，在中關村拉平板車去賣運動服裝、電子錶、旱冰鞋、電冰箱。

美圖秀秀蔡文勝：1985年，15歲的蔡文勝輟學後，和中學同班同學姜盈謙各自找家裡借了500元錢，一起擺地攤，“我還記得那時候賣的是計算器、傻瓜相機、化妝粉餅，有時一天能賺百來塊錢。”賺到第一桶金後，蔡因為搶注十多萬個互聯網域名賺得盆滿缽盈，之後進入投資領域，先後投資數十個優秀網站，成為中國著名的天使投資人，現任美圖秀秀董事長。

360周鴻禕：1988年，剛進西安交通大學沒多久的周鴻禕，和同學打架生活費被搶走，不得已只能去學校門口擺地攤，賣用過的高考參考書。就在擺攤的時候，周鴻禕發現有人用電腦算命很賺錢，於是自己也編起小程序，做起“科學算命”的生意。他曾回憶這次擺攤的經歷：“我算一次收一元錢，一天竟然能掙100多元。在當時，這算是一筆巨款了。”“這完全是學生時期的小打小鬧，但是這在某種程度上潛移默化地建立了我對商業的興趣和信心。”