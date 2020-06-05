中國客機又可重新往返美國了

6月5日星期五，美國宣布即將減輕中國航空公司運營的客運飛機往返美國的禁令。

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美國交通部已經在本周三宣布，客運領域，中國的航空公司從6月16日開始，將不能續飛美國，以此來施壓中國，要求中國重新給達美航空與聯合航空開綠燈。達美與聯合航空在5月提交了申請，要求從6月起重新續飛中國。中方在星期四宣布，這兩家美國航空公司可以從6月8日起，每個星期各自在中美之間往返一趟。

對於中國民航局的這個答覆，美國交通部表示，相應地減輕對中國航空公司的禁令，允許中國的航空公司每一個星期在兩國之間運行兩趟往返航班。美方表示，禁令的這一程度的緩解，與中國允許美方航空公司飛行的開放程度呈正相關，並認為中國民航局的決策遠遠不夠，指出“總體而言，中國在兩國之間既定的空運市場領域做出單方面的決定，沒有按照1980年雙方簽署的協議來進行，沒有尊重美方，這令人困惑”。美國交通部稱，“中國政府的舉措已經損害到了美方的運營權利，從現狀來看，仍需要促進兩國之間恢復各自航班的競爭平衡，機會的公平與公正”。

截至目前，中方有4家航空公司在中美兩國之間飛行，其中包括中國國航，南航，廈門航空和東航，而美方往返兩國航班的航空公司數字則是零。本次兩國之間的空中限制僅涉及客運，不涉及貨運。