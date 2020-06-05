十字架報：北京和倫敦的蜜月在香港撕裂

中國強加給香港一個壓制性國家安全法之際，英國首相約翰遜（Boris Johnson） 打破一直以來的沉默，承諾將向300萬香港人提供英國（海外）護照，甚至授予他們英國國籍。

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法國《十字架》報網站6月5日刊出馬羅維奇（Dorian Malovic）的文章說，倫敦和北京的關係陷入緊張。北京當局對Covid-19疫情的管理和對香港民主抗議活動的暴力鎮壓，終於讓英國首相約翰遜忍無可忍。於是，他宣布了強烈支持這個前英殖民地的聲明。

《英國出於良心 不能聳聳肩了事》

英國首相約翰遜在6月2日宣布，如果中國堅持在香港實施國家安全法，那麼英國將讓300萬香港人（香港人口750萬）獲得英國海外護照，並可獲得英國公民身份。他說，“如果中國繼續往前走，英國出於良心，不能聳聳肩，忽視不理，繼續做別的事。相反，我們將履行我們的義務並提供替代方案”。

到目前為止，在1997年以前出生的香港人當中，約有35萬人持有“英國海外護照”。持有這種護照的人最長一次可在英國居住6個月。

《港人：支持香港自由永遠不會太晚》

《十字架》報說，英國在1997年7月1日香港回歸中國以來，從未採取過這樣的立場。一位名叫W. Yuen的香港律師讚揚倫敦這一舉措表示：“捍衛民主人士和香港自由支持者，永遠不會太晚”。這名積極為香港鎮壓受害者提供支持的律師說，“倫敦此舉可向數百萬香港人提供外交保護，是朝正確方向邁出的一步。 到目前為止，倫敦對這裡的抗議活動一直保持沉默”。

《衛報：前政府沒有為落入中國利爪的香港人做過任何事情》

英國保守黨首相約翰遜對香港人的這項承諾獲得民意支持，包括一向不支持保守黨的媒體。比如左派《衛報》記者帕特里克•溫圖爾（Patrick Wintour）在專欄中讚揚稱：“對於一個捍衛英國退歐，以終結移民的政府而言，這是一個了不起的姿態，而且得到整個保守派陣營的支持。”

這位專欄作家補充說，約翰遜政府作出這個決定是基於“強烈的負罪感”。因為之前從未有一屆英國政府，為落入中國利爪中的香港人民做過任何事情。