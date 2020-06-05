白宮指89六四天安門廣場學生遭屠殺是悲劇 不會被遺忘

港人不顧禁令，在維園，在全港，點燭哀悼六四大屠殺31周年。

美國白宮昨天晚間說，1989年在天安門廣場上的中國學生遭屠殺慘案是不會被遺忘的悲劇。白宮並敦促中國當局紀念六四死者，公布關於六四鎮壓的全部真相，包括六四死者以及因六四失蹤與被監禁者的詳細報告。法新社說，六四在中國是禁忌話題。

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據法新社今天報道稱，美國白宮昨天晚上指稱1989年六四天安門廣場對學生的屠殺，是悲劇，將不會被忘記。

美國當局在一份公報中稱，美國敦促中國紀念在事件中喪生者，並公布事件中死者以及因六四天安門事件而遭監禁和失蹤者的詳細真相。

據發言人Kayleigh McEnany指，中國共產黨當局對手無寸鐵的民眾屠殺是一場悲劇，不會被忘懷。

美國當局還敦促中國停止對數以百萬計的中國少數民族以及宗教信仰者長期打壓。

法新社說，美國當局發表此公告，正值美國與中國關係非常惡化，美國總統特朗普指控中國是新冠病毒疫情在世界擴散的責任者。

據該報道說，中國軍隊1989年6月3日夜至4日凌晨的流血干預，結束延續7個星期的學生與工人反對腐敗並要求中國實行民主的示威運動。該流血干預造成數百人至一千多人死亡。

法新社說，六四在中國是禁忌話題。