中國廣東一工廠出口美國50萬假劣口罩 美司法部提告

美國司法部控告一家在廣東的中國公司，在新冠肺炎病毒疫情4月橫掃美國時，向美方買家出售近50萬個造假且不合格的N95口罩。美國口罩進口商支付逾100萬美元給這家中國公司。

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據法新社消息，中國公司銷美50萬個假口罩，美司法部提告。涉案中國公司向美方買家出售近50萬個造假且不合格的N95口罩。

根據司法部在紐約布魯克林聯邦法院提出的訴訟文件，司法部指稱位於廣東的金年包裝印刷公司（King Year Packaging and Printing），向美國買家運送了3批據稱是N95的口罩。這是保護醫護人員與其他第一線工作人員避免感染新型冠狀病毒必要物資。根據這份訴狀，這家公司不實地宣稱這49萬5200個口罩符合N95標準，還說獲得美國國家工作安全與保健研究中心（NIOSH）核可。

據訴狀指出，口罩進口商支付逾100萬美元給這家中國公司。

該報道稱，負責調查此案的美國聯邦調查局（FBI）探員科涅斯基（Douglas Korneski）發表聲明表示：「訴狀中的指控表明，這是公然漠視美國公民的安全。」聲明說：「若非調查小組的行動，被告為了牟利，將以這些瑕疵設備直接傷害到第一線工作者、醫院員工與其他前線工作人員。」

法新社說，這家中國公司被控4項罪名，包括輸出商標不實與不合格的衛生產品，以及向美國食品暨藥物管理局（FDA）做不實陳述。每項指控最高將罰款50萬美元、或者可能更高，將是這家公司販售這些口罩收入的2倍。