特朗普欲從德減兵布局何處 專家或指亞洲看中國

據《華爾街日報》5日援引美國政府官員的話說,白宮國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)最近簽署的一份備忘錄規定,美國在德駐軍將從目前的3.45萬人減少9500人。它還將把美國在德國的服役人數限制在25,000人以內。白宮沒有否認這一報道。根據共和黨和民主黨議員最近都呼籲增加在亞洲的軍費開支,要求在未來六年內加強美國在亞太地區的威懾。專家分析不排除美國加強在亞洲駐兵。

據《日經亞洲評論》報道,特朗普將重新評估全球軍事態勢,並着眼於中國。

美國總統唐納德·特朗普指示五角大樓在9月份之前削減美國在德國的軍事足跡。在接受《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review)採訪時,白宮沒有否認這一報道。美國國家安全委員會發言人約翰·烏利奧特在一份聲明中說:“雖然我們目前沒有宣布,但作為三軍統帥,特朗普總統不斷重新評估美國軍隊和我們海外存在的最佳態勢。”

幾天前,德國總理默克爾對華盛頓說,由於對冠狀病毒的擔憂,她6月份將不會前往美國參加計畫中的七國集團峰會。據報道,憤怒的特朗普隨後宣布,他將把G7推遲到9月,並計畫邀請俄羅斯、韓國、澳大利亞和印度的領導人加入。該報道稱,美中緊張關係加劇的同時,全球兩個最大經濟體之間的競爭日益加劇也凸顯了這一點。

共和黨和民主黨議員最近都呼籲增加在亞洲的軍費開支。美國的印太司令部是美國六個地理作戰司令部中最大的一個,覆蓋範圍從美國西海岸一直延伸到印度西海岸。該司令部最近向國會提交了一份200億美元的撥款申請,要求在未來六年內加強美國在亞太地區的威懾。

這份題為“重獲優勢”的報告由印度太平洋司令部司令菲爾·戴維森(Phil Davidson)發表,他說,美國面臨的最大危險是該地區“傳統威懾的侵蝕”。他寫道:“如果沒有有效的、令人信服的常規威懾,中國和俄羅斯將有膽量在該地區採取行動,取代美國的利益。”

綜合來看,事態的發展表明,特朗普政府希望重新調整其全球姿態,以適應中國日益增長的影響力。這與白宮最近一份題為《美國對中華人民共和國的戰略方針》(United States Strategic Approach to the People's Republic of China)的報告相吻合。該報告稱,未來美國與中國的關係將是一種“大國競爭”。

據該報道,戴維森200億美元的亞洲願望清單包括對“第一島鏈”的遠程精確打擊能力的需求,“第一島鏈”從北部的俄羅斯到南部的馬來半島,中國視該地區是必須確保並防止美軍滲透的。它還設想在第二島鏈上建立一個綜合的空中導彈防禦系統,這一島鏈是太平洋上更遠的一排島嶼。