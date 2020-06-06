高雄罷韓 攪熱中國網絡 熱搜閱讀速衝8千萬

台灣高雄市長韓國瑜罷免案確定通過，包含《鳳凰新聞》、《澎湃新聞》等大陸媒體都第一時間推播相關訊息。其中，在新媒體平台“今日頭條”上，韓國瑜遭到罷免的話題更是衝上熱榜第一，截至晚間6時，相關訊息閱讀量超過8600萬；至於新浪的微博熱搜也同樣攻頂成功，顯示大陸網友也相當關注這次罷免案的結果。網友稱罷韓事件體會到什麼是民主！人民既能投票選你，也能投票罷免你！

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據東森新聞今天報道稱，“韓國瑜被罷免”攻佔大陸熱搜榜，閱讀量破8600萬...網友：體會到民主。由於韓國瑜先前翻轉高雄，又代表國民黨角逐2020總統大選，因此他的動向一直受到大陸媒體關注。事實上，官媒《人民日報》5日才發文稱讚韓國瑜“市政成績不錯”，還抨擊民進黨一意煽動高雄人對韓國瑜“背叛高雄”的恨意。

罷免案的門檻一過，包含《鳳凰新聞》、《澎湃新聞》等大陸媒體都第一時間推播相關訊息。此外，東森新聞《ETtoday新聞雲》發現，在社交平台上，韓國瑜的罷免案也受到一般大陸網友關注。

以《今日頭條》為例，自罷免結果出爐後，頭條熱榜的第一名就一直是“高雄市長韓國瑜被罷免”，標題後方還搭配深紅色的“爆”，顯示此議題目前非常“火爆”，點進去之後，則是大陸媒體與自媒體的文章。

有大陸網友表示，“國民黨窩裡鬥，台灣窩裡鬥”、“韓國瑜跟國民黨被打回原形了，對大陸來說絕對是好事”、“人性不足蛇吞象，韓的故事太諷刺了”；不過，也有人留言“天道不公”、“建議韓國瑜再選市長，肯定當選”。

據該報道，此外，新浪的微博熱搜上，“韓國瑜被罷免”的話題也一度攻佔榜首，有網友調侃“騙來騙去把自己騙下去”、“兩面人的正確下場”、“只能一聲嘆息！感嘆國民黨的無能”；另外，也有人感嘆“原來這就是民主社會，我們制度不同，雖然我們沒有經歷選自己當地的領導人，不過經過這次，體會到什麼是民主！人民既能投票選你，也能投票罷免你！”