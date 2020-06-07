中國外貿數據指前5個月進出口雙跌

據中國海關統計，今年前5個月，中國貨物貿易進出口總值11.54兆人民幣，比去年同期下降4.9％，降幅和前4個月持平，其中，出口6.2兆，下降4.7％；進口5.34兆，下降5.2％；貿易順差8598.1億元，減少1.2％。據中國時報稱，值得注意的是，對東協進出口增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。

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據中國時報今天報道說，中國大陸海關報告前5月進出口11.54兆人民幣，出口跌4.7％。

據中國海關統計，今年前5個月，大陸貨物貿易進出口總值11.54兆人民幣，比去年同期下降4.9％，降幅和前4個月持平，其中，出口6.2兆，下降4.7％；進口5.34兆，下降5.2％；貿易順差8598.1億元，減少1.2％。按美元計價，前5個月，大陸進出口總值1.65兆美元，下降8％，其中，出口8849.9億美元，下降7.7％；進口7636.3億美元，下降8.2％；貿易順差1213.6億美元，減少4.5％。

據該報道，值得注意的是，對東協進出口增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。前5個月，東協為大陸第一大貿易夥伴，大陸與東協貿易總值1.7兆元，增長4.2％，佔大陸外貿總值的14.7％，其中，大陸對東協出口9366.2億元，增長2.8％；自東協進口7598.6億元，增長6％；對東協貿易順差1767.6億元，減少9％。歐盟為大陸第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為1.61兆元，下降4.4％，佔大陸外貿總值的13.9％，其中，大陸對歐盟出口9688.2億元，下降1％；自歐盟進口6373.2億元，下降9％；對歐盟貿易順差3315億元，增加19.1％。美國為大陸第三大貿易夥伴，中美貿易總值為1.29兆元，下降9.8％，佔大陸外貿總值的11.1％，其中，大陸對美國出口9643.9億元，下降11.4％；自美國進口3218.4億元，下降4.5％；對美貿易順差6425.5億元，減少14.5％。

民營企業進出口增長、比重提升。前5個月，大陸民營企業進出口5.11兆元，增長1.8％，佔大陸外貿總值的44.3％，比去年同期提升2.9個百分點，其中，出口3.27兆元，下降0.1％，占出口總值的52.7％；進口1.84兆，增長5.4％，占進口總值的34.5％。