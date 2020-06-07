中國威脅對詆毀中醫量刑 專家指政治考量

北京市衛生健康委員會日前發布“北京市中醫藥條例”草案，並在網上公開徵求意見。其中第36條規定：“任何組織或者個人不得對中醫藥做虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義謀取不正當利益、損害社會公共利益；不得以任何方式行為詆毀、污衊中醫藥。中央社今天報道指，傳出北京擬針對“詆毀和污衊中醫藥”者追究刑事責任。

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據中央社報道說，北京擬刑事處罰詆毀中醫者，評論指政治考量。傳出北京擬針對“詆毀和污衊中醫藥”者追究刑事責任，有評論認為，代表中國傳統之一的中醫藥是中國偉大復興中不可或缺的一環，北京將中醫單獨列為保護對象，是出於政治考量。

中國近年積極推廣中醫藥。2019年年底，中國國務院發布“關於促進中醫藥傳承創新發展的意見”，新冠病毒疫情期間，中國官方多次強調蓮花清瘟等中藥的療效，中國國家主席習近平也多次提到中醫藥，要求堅持中西醫並重。

該報道稱，不過，詆毀和污衊中醫藥如何界定，至今不明。據美國之音引述有法律專家指出，詆毀、污衊屬於侵權法處理的範疇，應該由司法機構來定奪，北京市的這項地方條例應該沒有法律效應。報道引述紐約執照針灸師、獨立時評人何岸泉說，北京把中醫單獨列為保護對象，是出於政治考量。推廣使用和保護中醫藥在中國是政治正確的，這是新時期新的政治標準。他認為，中醫藥是中國傳統文化的一部分，也是中國領導人習近平兩個“百年計畫”和中華偉大復興不可或缺的。

以經濟的角度來看，中醫藥在中國和全球華人中有很大的市場。何岸泉說，中醫藥是中國一個龐大的產業鏈，2017年中醫藥總產值達到人民幣2.5兆元。據何岸泉表示，現在進行的美中貿易戰，加上疫情後，很多國家可能會撤回在中國的西醫藥產線，導致西醫產業鏈出現裂口，中國希望趁這個時機推動中醫藥，彌補西醫缺口。