地攤經濟中央分歧 央視疑批李克強地攤經濟令全國城市管理功虧一簣

中國國務院總理李克強提倡的地攤經濟繼昨日遭北京率先打臉後，中宣部管轄的中央電視台今日（7日）也緊貼發表熱評：“當前，‘地攤經濟’在一些地方熱鬧起來，這固然有其生存發展的價值，但並非包治百病的靈丹妙藥。不同的城市有不同的定位，也有不同的發展階段，一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，‘蠶食’來之不易的治理成果。”

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據蘋果日報今天報道稱，央視發熱評：地攤經濟非靈丹妙藥，一哄而起會適得其反。報道稱，央視批評李克強的地攤經濟，令到內地城市管理“功虧一簣”。

據央視文章稱，最近北京市發布信息，重申“地攤經濟”不適合北京。針對市民反應強烈的個別地點出現的擺攤設點、佔道經營等違法行為，北京城管部門將加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。文章認為，城市治理也如同烹小鮮，必須精準施策，用心用情。特別是對於北京、上海、廣州這樣的特大型城市而言，精細化管理方是正道。目前，各大一線城市均未盲目跟風，也沒有發布所謂“地攤地圖”，一些城市更明確對亂擺攤說不。這是清醒的。

據央視說，“地攤經濟”如果一哄而起，“各個城市多年積累的精細化管理成效就會功虧一簣”，其利弊得失，須細加研判。在武漢肺炎疫情衝擊下，如何保民生保就業，最根本的，恐怕還是要在推動復工復產、復商復市等方面加大力度。近日，北京市與央視聯合推出的“消費季”，將一直延續到年底，且每個月都有各類消費節，這是值得各地借鑒的。“（北京）潘家園古玩市場和鬼市也是地攤經濟。因為管理的好，所以不亂還吸引人。所以，地攤經濟不要理解為佔道、髒亂差等。圈出一地，有序管理，貼近百姓生活的服務類項目也是可以的。”有網民為“地攤經濟”平反。有網民更說，“放開地攤不要放開管理”。

據該報道，受中美貿易戰影響和武漢肺炎疫情衝擊，中國經濟嚴重下滑，李克強大力提倡“地攤經濟”，推出鼓勵失業人士做小販謀生的政策還不到一星期，近日突然傳出遭中宣部下令封殺，不但媒體被要求全網查刪有關“地攤經濟”的報道，就連中央文明辦有關“地攤經濟”的正式文件亦被作廢刪除。

報道稱，多位學者與專家對《蘋果》表示，事件反映“習李鬥”白熱化，李克強以鼓勵經濟民粹主義的發展，來對抗習近平的政治民粹主義，無奈國務院孤立無援，最後被趕絕“收攤”。