澳遭控對華種族歧視 官方稱從無針對中國人暴力

中國官方發布文件稱，“近期，由於受到新冠肺炎疫情影響，澳大利亞國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升。文化和旅遊部提醒中國遊客切實提高安全防範意識，切勿前往澳大利亞旅遊。 ”澳副總理駁斥說法，稱澳大利亞境內從未爆發一波針對中國人的暴力事件。澳大利亞是中國民眾首選留學移民與旅遊目的地之一。澳大利亞目前仍維持邊境管制，沒有開放國際旅遊。

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據路透社稍早報道，中國提醒國人切勿前往澳大利亞旅遊，指因種族歧視和暴力現象明顯上升。中國文化和旅遊部是在周五建議中國遊客切勿前往澳大利亞旅遊，因對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升。

據中國文化和旅遊部發布的赴澳大利亞旅遊安全提醒中指出，“近期，由於受到新冠肺炎疫情影響，澳大利亞國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升。文化和旅遊部提醒中國遊客切實提高安全防範意識，切勿前往澳大利亞旅遊。 ”

據聯合新聞網報道，澳副總理駁斥非事實。

據該報道，中國官方5日發布旅遊安全提醒，直指澳洲近日對華人種族歧視案例增加，呼籲中國民眾切勿前往澳洲，反映中澳兩國關係越趨緊張。

儘管自武漢肺炎年初在全球逐漸蔓延開來後，就陸續傳出華人或亞裔人士在歐美國家遭受歧視的案例，不過中國在此時發出警訊，且澳洲目前仍實施邊境管制措施，僅開放澳洲公民、持有澳洲居留證的人士及其家屬入境，也難免啟人疑竇。

報道稱，澳大利亞副總理柯米克（Michael McCormack）則駁斥中國的說法。根據澳媒ABC報導，柯米克在今（6）日針對中國對澳洲發出的旅遊警示作出回應，表示澳洲境內“從未爆發一波針對中國人的暴力事件。”柯米克提及，“我不知道為什麼聲明這樣說，我也不知道組織（中國文化和旅遊部）或相關人員發表這聲明背後的想法。我只能說這聲明並不正確。”

中澳關係近年因爆發中國間諜滲透澳洲國會事件而出現鬆動，近期更是因為武漢肺炎越趨緊張。中國先是不滿澳洲總理莫里森（Scott Morrison）公開呼籲國際針對武漢肺炎的起源開啟獨立調查，而在5月禁止澳洲牛肉進口到中國，並對澳洲大麥徵收為期五年且高達百分之73.6的反傾銷及反補貼稅。儘管中澳官方都沒有直接承認這些措施是因澳洲先前的呼籲所導致，不過許多外媒仍認為這是中國為此祭出的經濟制裁手段。

據該報道稱，不過澳洲並沒有因此卻步，在中國於5月底通過香港版《國安法》草案協議後，澳洲外長佩恩隨後便與美國、英國及加拿大外長發表聯合聲明，針對港版《國安法》將限制香港人的自由，並削弱香港的自治表達嚴重關切。