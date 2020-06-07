紀念劉曉波“鐵椅LXB” 矗立巴黎Vincennes森林公園

六四31周年之際，由旅居法國的著名雕塑家王克平親手創作的紀念劉曉波的高達三米的“鐵椅LXB”從此落戶於巴黎東部的文森納森林公園，矗立於軍火庫戲劇中心的太陽劇社門前的小廣場上。

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太陽劇社的創始人法國戲劇文化大師Ariane Mnouchkine欣然接納鐵椅，並且親自安排將鐵椅安放在廣場前面。“鐵椅LXB”從此將長久安放在太陽劇社的門前。前往劇社觀看戲劇的法國觀眾將可以向劉曉波鐵椅致意。

太陽劇社是一個積極參與社會活動的劇社，長期演出一些具有強烈社會意義的劇本。穆氏巾女士（Ariane Mnouchkine）長期關注中國人權狀況，曾經多次組織參與聲援西藏的示威活動。

按計畫今年九月將舉行“鐵椅LXB”落戶Vincennes森林公園的正式慶祝儀式。

巴黎在雨中紀念六四31一周年

2020年的6月4日，六四紀念碑所在的巴黎二十區的Gambetta公園同巴黎的其他公園一樣仍然因疫情而被關閉，法國今年的六四悼念會最終選擇在巴黎十三區的一家中餐館舉行。

巴黎在雨中紀念六四三十一周年，2020年6月4日。巴黎十三區。 © 網絡

參加紀念會的包括法國著名漢學家侯芷明女士（Marie Holzman），人權聯盟中國問題負責人布克先生（Alain Bouc），法國反酷刑組織成員Francois de Vergnette，漢學家《六四大屠殺》一書的法文譯者Herves Denes ，六四大屠殺親身經歷者高原，工運負責人劉偉民，前北京戲劇學院學生王龍蒙，以及近期從中國流亡法國的六四參與者與人權捍衛者十多人。

與會者感嘆三十多年來在中國國內六四話題越來越成為禁區。感慨法國以及歐盟繼續對中國採取綏靖主義立場。也有與會者表示，中國的問題歸根結底還必須由中國人來承當，外國友人的聲援與支持固然可貴，但是，關鍵還在於中國國內以及旅居海外的中國人的共同努力。