引爆反送中引信事件 香港宗教官方人員再提陳同佳赴台投案意願不變

香港聖公會教省秘書長管浩鳴今天說，承認在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳，赴台投案的意願不變。陳同佳在港情況多由管浩鳴不時代為向媒體轉述消息。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，陳同佳願赴台自首，殺女友間接引爆反送中，陳同佳赴台投案意願不變。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴8日說，承認在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳，赴台投案的意願不變。明報今天在相關消息中引述管浩鳴說，陳同佳赴台投案一事有待台港兩地通關後再作安排；他並表示2、3周前曾見過陳同佳並談及赴台意向，對方“沒有改變”立場。

管浩鳴未透露陳同佳的近況。

據該報道稱，2018年2月，20歲香港女子潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳男獨自返港後，因為涉嫌盜竊女友財物被警方逮捕。在警方調查過程中，陳同佳承認在台灣殺害了女友。由於台港沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他到台灣接受調查；且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判處29個月有期徒刑。去年10月23日，陳同佳出獄後向媒體說，他對不起社會，願意赴台“自首”。

據該報道，陳同佳在獄中期間，管浩鳴不時探望，一直代為向媒體轉述消息。

為了引渡陳同佳赴台接受調查，港府去年初提出修訂逃犯條例，以便以個案方式與台方進行引渡安排，但有關修訂同時適用於中國大陸和澳門，結果引起大規模“反送中”運動。