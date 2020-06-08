港府指香港公務員具雙重身份論遭工會批評違反基本法

針對公務員事務局局長聶德權7日的言論指香港公務員同時也是國家的公務員，應該支持訂立港區國安法，更考慮研究公務員是否要宣誓效忠政府，香港多個公務員團體質疑聶的說法與基本法條文有牴觸，雙重身份更令公務員無所適從。

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聶德權出席民建聯舉行有關政府管治的圓桌會議時表示，特區政府公務員是有兩重身分：“在一國兩制之下，他們既是特區，同樣也是國家的公務人員，唯有抓好這兩個身份，既要從國家高度考慮，亦要視乎香港實際情況去構思我們的政策，推行我們的政策和措施，才能夠得益。”

他又指公務員要向特首及特區政府忠誠，“不管他的個人信念或政治理念如何，執行職務時要按照這個原則，不要讓人從他的言行產生一種懷疑，或擔心他會否因為個人理念，影響到他執行政府方面的政策。”

他之後接受報章訪問時指出，公務員支持國家層面的國安立法工作是理所當然的，強調在國家安全問題上只有一國、沒兩制之分。他又提到過去一年社會衝突令人痛心，令香港未能發揮一國兩制的優勢是很不值、很可惜。

聶又說正研究公務員是否要宣誓效忠政府，會研究宣誓形式、違反誓言有何後果，以及是所有公務員還是只有新入職或高級公務員才要宣誓。他說立法會7月休會前會彙報研究進度，有定案的話會儘快做，相信不是複雜的事。聶德權又表示，未來在公務員培訓上除了着重國家意識外，亦會加強應用科技這些創新意念，以及要增強國際視野。

對於有公務員參加違法活動或公然反對政府、反對政策，聶德權稱會按公務員守則及規例跟進及處理，並再就公務員“政治中立”解釋，指每個港人都享有《基本法》保障下的言論表達自由，但巿民若有“公務員”身份，言行便不應令人質疑與其公務員身份有衝突、及履行職務時有所偏私。

不過香港公務員公開反對政府政策，在回歸後已早有先例，2002及2003年政府為解決財赤，行政會議通過公務員減薪，引發公務員團體遊行反對，併入稟提司法覆核；最近公務員工會亦公開反對公務員凍薪建議。

新公務員工會主席顏武周告訴蘋果日報，過去無聽過相關說法，認為局長需交代說法引用自哪一份文件，“基本法寫得很清楚，只規定公務員對特區政府負責，主要官員宣誓亦只為特區服務，沒提過國家”，認為局方需解釋此說法有否違反一國兩制。

高級公務員協會主席李方衝回應傳媒時稱，一國兩制下，公務員跟隨兩制下的香港製度，現時出現一個新講法，希望局長解釋；公務員要認識基本法及關懷祖國，是否涉及更改公務員守則及制度，如有改動應諮詢公務員。