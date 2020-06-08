華為在英國展開進攻性魅力宣傳

中國巨企華為今天在英國展開大規模廣告宣傳，為堅守並鞏固華為在英國的陣地進行遊說辯護，以期敦促英國政府不要作出決定，排斥華為在英國的5G戰略建設。

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據法新社今天自倫敦報道，華為在英國媒體廣登廣告，指出華為在英國5G建設中不可或缺，並對英國經濟具有重要貢獻與影響。

據華為的媒體廣告說，華為在英國成長壯大，在英國已經有20年的歷史，從英國3G到4G的網絡建設中，都有華為全面參與。而且這些成果仍然是英國每天的運用。

據法新社說，華為的魅力廣告，恰在英國顯示對華為參與5G建設立場有變得敏感時刻。因新冠肺炎病毒疫情，英國對中國產生反感。據英國媒體5月底的透露，英國首相約翰遜甚至考慮到2023年時，將華為完全逐出英國的5G網絡建設。但英國政府目前只是說，還在權衡評估美國推出的安全要求懲罰性後果，美國旨在阻擋中國華為利用美國的半導體技術在全世界擴張。

不過，英國政府在今年一月初曾作出決定，允許中國華為有限度參加英國網絡建設，除了規定局限於不得參與敏感的戰略設施外，市場份額總量不得超過35%。

英國首相約翰遜處於雙重壓力之下，一方面來自於保守黨本黨議員要求強硬對待中國的壓力，另一方面來自於英國盟國美國對中國華為的嚴厲抨擊，美國指控華為為中國政府情報間諜。華為對此一直加以否認。

與美國總統特朗普接近的一位參議員，上個星期甚至威脅，如果英國政府決定允許華為參加英國5G建設，美國將撤走駐紮在英國的先進戰機編隊。

據法新社說，5G議題因英國脫歐變得複雜化。根據英國星期天時報，中國駐英國大使威脅5G議題與英國同中國貿易聯繫，考驗兩國相關合作。英國脫歐後在尋找貿易夥伴。

根據英國每日郵報說，在亞洲有重要地位的英國滙豐銀行，警告唐寧街10號，如果英國排除華為，滙豐銀行的業務將受到懲罰。