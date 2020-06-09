中國電信促不撤在美營業權之際 美參議院批評政府監督中國電信瀆職

美國參議院周二公布的一份報告稱，美國政府有將近20年未能正確監督中國國有電信企業。中國電信和中國聯通的旗下美國部門敦促美國聯邦通信委員會(FCC)不要撤銷允許其提供往來美國的國際電信服務的授權。這些授權已持續了近20年的時間。

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據路透社今天報道，來自美國參議院常設調查小組委員會的這份報告稱，美國政府“在將近20年裡，對在美國設有業務的中國國有電信運營商幾乎沒有進行什麼監督”。

報告批評美國聯邦通訊委員會(FCC)以及“電信小組(Team Telecom)”在監督中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司以及太平洋網絡有限公司方面的工作，這三家公司約20年前均獲得FCC批准在美國開展業務。“電信小組”是一個由司法部、國土安全部以及國防部官員組成的非正式團體。

FCC在4月以國家安全風險為由，向這三家中國國有運營商發出了”說明理由”命令，要求說明為何FCC不應吊銷它們在美運營的牌照。三家公司均呼籲FCC不要這樣做。

這份報告呼籲FCC迅速做出決定，是否要吊銷這三家運營商的牌照。

據電信小組主席、共和黨議員波特曼(Rob Portman)在一份聲明中稱，“各聯邦機構在保護美國電信網絡完整性、以及應對來自中國的國家安全威脅方面做的不夠，”該小組最高民主黨人士Tom Carper稱，報告顯示出“我們如何讓中國的國有企業在我們的電信行業立足，而他們的美國競爭對手在進入中國時卻面臨重大阻礙。”

2019年5月，FCC出於國家安全擔憂，否決另一家中國電信業者--中國移動在美國提供服務的權利。

FCC發言人稱，該委員會期待評估參議院的報告。

該報告發現，直到最近，電信小組幾乎沒有對中國國有運營商進行什麼監督，而且自2002年FCC審批以來就沒有與中國聯通(美洲)公司有過互動。

白宮4月份發布行政令，正式確定了電信小組對於外國電信公司的審查，但該小組希望國會授予正式法律權力，以“加強對外國運營商的監督”。

稍早，中國電信和中國聯通的旗下美國部門敦促美國聯邦通信委員會(FCC)不要撤銷允許其提供往來美國的國際電信服務的授權。這些授權已持續了近20年的時間。

路透社說，在中國電信美洲公司周一提交相關文件之前，美國司法部和其他聯邦機構於4月以國家安全為由要求FCC採取行動。

中國國有企業中國電信旗下的美國子公司，即中國電信美洲公司稱，美國政府的主張“沒有根據”，並稱FCC不應“在缺乏具體不當行為證據的情況下，僅僅基於外交政策疑慮”而撤銷其在美國運營業務的權利。據它補充說，該公司“迄今為止的行為並未為美國政府聲稱的缺乏信任提供任何合理的依據”。

美國司法部、國土安全部、國防部、國務院及商務部4月指出，“中國電信的運營存在着巨大且令人無法接受的國家安全及執法風險。”FCC於4月發出要求說明理由的命令，警告稱可能會關閉中國國有電信公司的美國業務，當中包括中國電信、中國聯通、以及Pacific Networks Corp及其子公司ComNet (USA)。FCC主席Ajit Pai曾於4月表示，FCC非常擔心“這些公司很容易受到中國共產黨利用、影響及控制。”

2019年5月，FCC投票一致否決另一家中國國有電信企業中國移動在美國提供服務的權利，稱中國政府可能利用這項批准來執行對美國政府的間諜活動。