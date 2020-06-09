解放軍若兩棲軍艦攻台 美軍事專家指恐失敗收場

美國雜誌“富比世”撰文分析，中國可能出動兩棲軍艦攻佔台灣，但恐怕會以失敗作收。據美國軍事專家沙頓指中國擁有合適及足夠的工具，足以發動可行行動，但他質疑中國是否有血染台灣海岸的技能知識或意志力。美國軍事分析家佛里曼指出：“中國人民解放軍鮮少戰鬥經驗，兩棲作戰經驗甚至更少。”

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據中央社今天報道稱，美國雜誌“富比世”軍事專家沙頓撰文分析，中國可能出動兩棲軍艦攻佔台灣，但恐怕會以失敗作收。沙頓在文中表示，中國登陸台灣的兩棲軍艦可能以071型綜合登陸艦（Type-071 Yuzhao class）作為主力。中國首批075型兩棲攻擊艦（Type-075 assault carrier）可能也會加入作戰。

據沙頓指出，美國軍事分析家佛里曼（B.A. Friedman）相信，中國登台將面臨強硬抵抗。佛里曼專註於兩棲作戰，著有“論戰術：戰役致勝理論”（On Tactics: A Theory of Victory in Battle）一書。

沙頓引述佛里曼指出：“登陸台灣就算不是最困難的兩棲行動，也算得上史上最艱難兩棲行動之一。台灣已準備數十年，在每個登陸點都有準備，並有熟練的防禦計畫。”據沙頓提及，成功的軍事行動不是僅取決於裝備清單。佛里曼同意中國擁有合適及足夠的工具，足以發動可行行動，但他質疑中國是否有血染台灣海岸的技能知識或意志力。佛里曼指出：“中國人民解放軍（PLA）鮮少戰鬥經驗，兩棲作戰經驗甚至更少。”

沙頓指出，過去20年來資訊環境面臨重大改變。例如社群網站貼文及衛星影像等，公開來源將提供廣泛報導，因此解放軍將必須在全世界眾目睽睽下登台，整個行動都會被轉播。

沙頓表示，中國可能會在乎輿論。一場損失慘重的暴力鬥爭，可能會釋出錯誤訊息。而且登台行動拖得愈久，台灣愈有機會等到國際干預。沙頓強調，如果美國介入台海戰爭，美方很有可能改變戰局。中國海軍的力量正不斷增強，但在某些方面仍落後美國。中央社引述沙頓指出，美國海軍在戰鬥及擴大作戰上更具經驗。美國潛艦可能獵殺中國航母，尤其是在它們冒險進入太平洋時。