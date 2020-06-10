中國外交部：李克強今與默克爾舉行視頻會議

法新社報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周三表示，歐盟無意陷入因中國隱瞞新冠病毒疫情導致的“冷戰”。中國外交部表示，中國總理李克強今天將與德國總理默克爾舉行視頻會晤。不過，英國首相約翰遜周三表示，英國須就新冠病毒源頭及香港問題向中國表達關注。

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博雷利周二與中國外長王毅舉行視頻會議，討論歐中峰會議題。博雷利在被問及與王毅會談內容時做了上述表示。博雷利說，“歐洲不會與中國進行任何冷戰。”

歐盟委員會副主席維拉·喬羅娃（Vera Jourova）表示：“我們有足夠的證據顯示，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假信息宣傳活動。喬羅娃並警告，這些活動有損歐盟在健康領域採取的措施。

另據《中央社》表示，中國外交部發言人華春瑩周三表示，經中德雙方商定，中國總理李克強今天（周四）將與德國總理默克爾舉行視頻會晤，“雙方將溝通中德關係、中歐關係以及國際抗疫合作等議題”。

德國即將在7月出任歐盟輪值主席國，為期半年。默克爾打算9月在萊比錫舉辦高峰會，邀請歐盟各國領導人和中國領導人出席。 默克爾近期在談到德中關係時強調，歐洲與中國雖在價值觀上存在根本差異，但保持對話十分重要。

不過，英國首相約翰遜周三在國會下議院表示，英國必須對一些嚴重關切的事件，向中國表達關注，包括了解新型冠狀病毒的源頭、香港問題及英國的重要基礎建設。約翰遜表示，英國必須有絕對的自由，大聲並且清晰地向北京當局提出有關議題，並會繼續這樣做。