美聯儲決定利率不變 預料維持至2022年

美聯儲周三結束為期兩天的議息會議後宣布，維持現行利率0%-0.25%不變，符合市場預期。決定利率政策的聯邦公開市場委員會也公布預測，今年美國經濟將萎縮6.5%，年底失業率將達到9.3%。美國財長姆努欽表示，美國經濟開始反彈，第三第四季將顯著改善。

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美聯儲周三決定，維持基準利率近於零。美聯儲並表示，在經濟從新冠病毒疫情復蘇之前，將維持現有利率政策。官員預料將維持低利率到2022年。

美聯儲在一連兩天舉行議息會議後，決定聯邦基金利率目標範圍維持在零至0.25%，合乎市場預期。

美聯儲決定利率政策的聯邦公開市場委員會並公布經濟預測，表示今年美國國內生產總額（GDP）將萎縮6.5%，但年底失業率會從目前的13.3%降至9.3%。

聯邦公開市場委員會透過聲明表示：這場新冠病毒疫情導致全美及世界各國經濟面臨巨大困境，對經濟展望構成巨大風險。 美聯儲並承諾，將使用所有工具支持美國經濟，重申新冠病毒疫情危機短期內嚴重影響經濟活動、就業及通脹。公共衛生危機對中期經濟前景，構成相當大的風險。

美聯儲發表的圖表顯示，預計將維持利率在目前水平直至2022年底。

不過，美國財長姆努欽周三表示，美國經濟已開始反彈，預料將在第三及第四季顯著改善。美國參議院舉行會議，討論美國政府在新冠疫情下協助企業的舒緩措施成果。姆努欽書面聲明表示，就業職位和其他經濟數據都顯示，美國分階段重啟經濟情況良好。