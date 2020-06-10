習近平為何在香港問題上鋌而走險？ 法國人如何解讀

法國點擊率極高的24小時電視台記者Marc Perelman: 主持的時事大辨率專題邀請法國的國際政治，中國問題研究專家共同討論與中美新冷戰相關的香港問題，中國戰狼外交以及圍繞新冠疫情的無休止的爭論。參加討論的四位嘉賓分別為法國團結中國協會主席，漢學家侯芷明女士（Marie Holzman），法國天主教《十字架報》亞洲部門負責人馬洛維奇（Dorian Malovic），法國智庫戰略研究中心副主任政論學者戴爾泰（Bruno Tertrais）和法國經濟學者張保羅（Jean Paul TChang）。這是大辯論的第一部分：有關香港的討論

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Marc Perelman: 歡迎收看France24的時事大討論節目,今天是香港人掉念六四的傳統紀念日,六四天安門屠殺事件是二十世紀末最重大的事件之一.31年前中國大學生的和平示威受到中國軍隊的殘酷鎮壓,而中國當局今年禁止了香港今年的紀念活動。歷史似乎正在重演，中國當局借新冠疫情的機會推出香港版國安法，旨在應對香港的分裂主義分子，恐怖分子以及試圖顛覆中國政權的境外勢力在香港特別行政區的活動。香港這一特別行政區還能持續多久？今天我們討論的話題是：新冠疫情之後冷戰將接踵而至？我們邀請的嘉賓分別是：團結中國協會主席瑪麗 侯芷明女士；經濟學者 讓保羅張（Jean Paul Tchang）； 政論學者法國戰略研究中心副主任Bruno Tertrais；十字架報亞洲部負責人馬洛維奇（Dorian Malovic）。

侯芷明女士，香港作為行政特區是否行將就木？

Marie Holzman：這確實是大家的一致感覺。1984年中英簽署聯合聲明時明確聲明香港自治權將一致延續至2047年，香港人因此可以享受一切基本人權，包括言論自由 新聞自由 宗教自由 結社自由 以及遊行示威權等等。香港作為金融中心享受司法獨立，香港一直是一個名副其實的法治社會，而在中國大陸眾所周知司法是為政權服務的。所以剝奪香港的自治權就等於是剝奪香港對外資的吸引力，這無疑是殺雞取蛋。所以這對北京當局也有害無益，因為許多北京高層領導人都在香港投資，所以習近平的行為十分鄰人費解。我們知道習近平成了了一系列的委員會，自己擔任這些委員會的主席 以圖掌控一切，他是出了名的指揮一切的主席，而現在他又要指揮香港。這真是一場悲劇！

Marc Perelman: Jean Paul Tchang ，習近平為何要在此時此刻掌控香港？是否因為各國都因新冠疫情而無暇顧及？

Jean Paul Tchang： 從北京的角度來看很明顯去年年底北京就開始着手如何應對香港，香港去年經歷了多個月的示威抗議 社會暴力，北京無法依靠香港政府恢復香港的社會秩序，而西方對香港示威者的大規模支持使北京不得不調整對香港問題的立場。很明顯幾個月前在中共在十九大第四中全會時就已經明確提出將推出香港國安法，香港基本法第23條確實對香港國安法有明確規定，法令對恐怖活動 顛覆政權以及背叛等罪行有明確規定，但是該法案卻始終無法受到立法會的通過。2003年香港首次提出實施國安法時就激發了大規模的示威活動。這當然與目前的冷戰大氣份有關 事實上冷戰早已啟動的多個月，當美國方面一再就中國的西藏，新疆以及香港通過立法時，北京於是便認為或許他自己應該對他主權管轄下的地區通過立法，所以或許應該從冷戰的角度來理解中方的行為。

Marc Perelman: 不過，習近平此舉不僅損害自己的形象，而且也使香港的經濟前提遭受威脅。這是否會得不償失呢？

Jean Paul Tchang： 確實，我認為北京早已對此深思熟慮 ，仔細掂量了得失。因為他們知道美國絕不會袖手旁觀 比較出台制裁措施，不過，他們大概是得出了這樣的結論：認為制裁香港或者北京政府領導人的措施只帶有象徵性。最嚴重的制裁當然是取消香港的特殊貿易地位，但他們認為這是兩敗俱傷的制裁措施，因為美國在香港也同樣擁有巨大的經濟利益，因為美國在亞洲最大的貿易順差就是與香港的貿易，所以我認為習近平政府應該在掂量了上述得失之後才採取行動的。

Marc Perelman: 馬拉維奇先生 您認為中國政府借新冠疫情禁止港人遊行 對他們進行打壓甚至關押？

Dorian Malovic：我想大家都看得很清楚，香港的疫情並不嚴重 死亡人數也寥寥無幾，但是遊行示威卻早已被禁止了多個月，而且禁令還將繼續延續一直到七月底，也就是說今後一系列重大的令北京擔憂的紀念日的活動都一律被禁。從今天六月四日開始，接着9好與12號都是重要的返送中遊行紀念日，再接着就是7月1日回歸日這一天每年都有大規模的示威活動，再接着就是九月份即將舉行的立法選舉，所以很明顯這一切的目的是為了避免繼續出現類似去年的大規模的示威抗議活動，去年的遊行是反對遣送大陸的法案，而今天的國安法則更加嚴重 ，而且問題的關鍵是該法案繞過了香港直接由北京通過，也就是說北京無視香港立法會的存在。就在我們討論的此時此刻 就已近有數百多人開始彙聚在香港維多利亞公園示威抗議。就在今天香港立法會通過了褻瀆國歌法，所有膽敢褻瀆中國國歌的人將可能被判處六千歐元的罰款以及三年的監禁，所以很明顯北京對香港的鉗制日益加劇，無論是什麼樣的國際背景，當然新冠疫情以及美國的社會抗議活動使特朗普的威信掃地，這一切都為北京創造了難得的機會，使習近平得以繼續推行他要使香港屈服，甚至使香港全面回歸大陸的計畫。

Marc Perelman ：Bruno Tertrais 西方與北京之間的較量能夠走多遠？英國政府日前宣布將給三百多萬香港居民發放英國護照，而北京似乎將此視為是對他的宣戰。

Bruno Tertrais ：我實在不明白為何北京認為這是在向他宣戰，既然北京認為中英此前簽署的聲明都是單方面的協議，這當然是北京再一次試圖重新改寫歷史。既然是單方面 ，英國作為一個主權國家有權利給任何人發放護照。值得注意的是英國政府在第一時間就做出了上述承諾，這彰顯了英國人對1997年時“拋棄”香港始終存有內疚。有意思的是處於脫歐程序中的英國並沒有與歐盟共同行動，而是走出了歐盟的框架與澳大利亞，加拿大等國合作。下一步要看的是歐盟對此將作何反應？是任由倫敦獨自行動還是支持倫敦的立場？歐盟在面對中國的立場長久分歧，在香港問題上恐怕更難達成一致。

Marc Perelman ：美國方面呢？美國國會近日通過了有關新疆維族人的法案，旨在對推行再教育營政策的官員加於制裁。這是美國方面的切實的擔憂還是為了加強對中國的制裁？

Bruno Tertrais： 這並不是一個借口而反應了美國方面的切實的擔憂，維族人正如當年的西藏人一樣是今天受迫害民族的象徵。自從衛星圖像披露了維族人被大規模關押的畫面之後，美國輿論對此十分關注。但對維族人來說很不幸的是，維族問題並不經常出現在美國的主流媒體，而且對普通美國人來說更加重要的是貿易問題以及中國軍隊在邊界的動向等等。雖然美國國務院對此十分關注，美國西部地區的民眾可能對此會更加關注，但這並不是美國普通人的擔憂所在,美國總統競選的主要話題依然是經貿議題,新冠疫情以及國家安全議題。