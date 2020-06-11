德國DHL公司提升德中鐵路貨運速度

據德國財經網報道，德國郵政物流子公司DHL Global Forwarding通過使用兩列單元列車，大大提升了德國和中國之間新絲綢之路上集裝箱運輸的速度，將運輸時間縮短了好幾天。

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自五月底以來，德國諾伊斯（Neuss）-- 中國陝西西安幹線上便出現了新的特快貨運班列。該列車途經加里寧格勒，運輸時間減少到12天。根據公司發言人的消息，此前運輸時間為18到21天。

另一條線路從路德維希港的巴斯夫基地的KTL碼頭出發，途經波蘭，白俄羅斯，俄羅斯和哈薩克斯坦，前往目的地西安。該特快列車行駛時間為14到16天，而此前列車也需要18到21天。兩單元火車每周發車一趟。

兩輛單元列車上載滿了來自歐洲各地的貨物，行駛9400公里，來到中央鐵路樞紐西安。DHL從那裡再將貨物分銷到中國、韓國、日本和越南等國。該公司表示，新班列也縮短了歐洲國家客戶的貨運時間，其中包括比荷盧三國、法國、英國、西班牙和葡萄牙等國。

在相反方向上，DHL長期以來就一直提供從西安和成都出發前往歐洲的單元列車。新單元列車的運輸是與位於佛里德里希斯多夫的合作夥伴RTSB公司共同合作創建的。

單元列車是指從頭到尾作為一個單元運行的貨運列車，一路上，車廂秩序和內裝貨物始終不變。 這與單個車廂可能更換的列車相比，運輸更快捷，更便宜。