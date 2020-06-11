英國敦促北京重新考慮是否訂立“港區國安法”

英國周四稱，香港目前局勢“極為令人擔憂”。法新社報道，英國外交大臣拉布在發表香港問題報告後再次呼籲就香港社會動蕩“展開獨立調查”。而香港支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、秘書蔡耀昌及壹傳媒創辦人黎智英，被控今年六四在維園“煽惑未經批准集結”。

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英國政府在提交給國會的“香港問題半年報告”中，對香港數個月來的動蕩發出警告，並堅決反對中國推動制定“港版國安法”。這份報告的內容涵蓋2019年7月1日至12月31日的香港局勢發展。

英國外交大臣拉布周四在推特上發文表示，香港近來的局勢“非常令人擔憂”，必須對此進行獨立調查以“重建信任”。在拉布看來，“港版國安法破壞了香港的一國兩制”，拉布表示，北京仍有時間“重新考慮引發抗議的港版國安法”，尊重香港的自製，履行其國際義務。

拉布並稱，對香港社會動蕩及其根本原因的解決方案應來自於香港，而非由北京強行施加。”

英國政府的香港問題報告每六個月發布一次，此次報告涵蓋去年7月1日至12月31日事件。 拉布表示，解決香港當前情勢的方法很清楚，各方必須在強大的獨立調查基礎上，進行對話與和解。

另據香港媒體報道，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、秘書蔡耀昌及壹傳媒創辦人黎智英，被控今年六四在維園“煽惑未經批准集結”。

警方表示，經調查，4名年齡介乎52至72歲男子涉嫌“煽惑他人參與未經批准集結”，已向法庭申請發出傳票，案件暫定6月23日在東區裁判法院審理。警方不排除稍後拘捕更多人。

警方表示，早前接獲團體通知，擬於6月4日在港島和九龍分別舉行公眾集會。由於新型冠狀病毒最新情況，經風險評估後，警方以“公眾集會屬人多聚集的高危活動”為由，發出“禁止公眾集會通知”，但一些香港市民仍到維園聚集，紀念六四31周年。

支聯會過去30年都在維園舉行燭光會，悼念六四事件死難者，今年是首次不獲當局批准。