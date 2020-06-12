推特關閉數萬個替中國政府宣傳的賬號

推特公司周五宣布，已關閉數以萬計的與中國政府有關聯、旨在宣傳北京當局以及專門製造假信息的賬號。推特同時關閉了一批為俄羅斯政府及土耳其政府服務的賬號。

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這一社交網絡巨頭宣布，已關閉23750個與中國當局有關的“核心”賬號，這些賬號發出的信息同時被其他150000賬號轉播“放大”。

美國這家公司表示，雖然這些賬號已全部關閉，但其發出的內容已統統保存下來，以用於日後的科學研究。

推特公司指出，這一中國網絡發表的信息似乎針對的對象主要是海外華人，主要“傳播有利於中國的地緣政治理論，同時大量散布歪曲香港政治事件的信息”。

這些成千上萬的賬號同時被用來宣傳北京有關新冠病毒疫情的觀點，以及曲解美國正在發生的反種族主義遊行示威。

澳大利亞智庫ASPIF分析指出，中共從來不允許其人民使用推特，但是他們毫不猶豫利用推特在國際社會推銷他們的宣傳，以及散布不實信息。

紐約時報6月9日的報道指出，在最近的一周內，大約有4600個帳號轉發了中國主要駐外使節和官方新聞機構的帖子，其中許多帳號的行為令人生疑。有六分之一的帳號雖然關注者很少，但發推頻率卻很高，像是被當作揚聲器使用，而不是分享平台。報道說，幾乎七分之一的帳號幾乎沒有發過自己的推文，時間線上全是對中國官方帳號和其他人推文的轉發。

報道舉例說，美國國務院發現，一些看上去虛假的帳號在4月援引劍橋大學的一項研究，對新冠病毒是否真的起源於中國提出質疑。其中最活躍的帳號用多條推文提及了該研究，儘管該研究的主要作者反駁了這些帳號對其研究結果的解釋。

推特同時關閉了為俄羅斯政府服務的1152個賬號，以及為土耳其當局服務的7340個賬號。

土耳其賬號主要目的在於宣傳總統埃爾多安以及執政黨的功績，而俄羅斯賬號主要是用來宣傳執政黨以及攻擊政治對手。