李文亮妻子誕下男嬰：老公你在天堂看到了嗎？

6月12日，此前因感染新冠肺炎不幸去世的中國武漢市中心醫院眼科醫生李文亮的妻子付雪潔，在當地的一家醫院順產下一名男嬰，母子平安。付雪潔隨後在微信朋友圈發文稱，“老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的。”

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作為此次新冠肺炎最早的“吹哨人”和“被訓誡”8人之一，2月7日凌晨，武漢市中心醫院官方微博發布消息，該院眼科醫生李文亮經搶救無效去世。當時付雪潔已懷有身孕，悲痛之下她出現了低血壓和出血等癥狀，不得不住院保胎，情況穩定後她回到了棗陽娘家養胎。綜合消息顯示，此次誕生的是李文亮夫婦第二個兒子。付雪潔隨後向媒體表示，她於今天凌晨在武漢的一家醫院順產下一名男嬰，6斤9兩，母子平安。據悉，目前李文亮的母親呂女士在武漢幫忙照顧兒媳。

付雪潔在接受荔枝新聞採訪時指，丈夫李文亮是一個很負責的醫生，工作中，“他每天早晨6點40分就出發上班，7點10分到醫院，就是擔心病人等他，早一些到單位就能早一點查完。”，生活里，他是最溫柔的丈夫和父親，只要妻子和孩子提出的所有需求，他都會儘力滿足。而在丈夫去世後付雪潔終日以淚洗面，全家瞞着上幼兒園的孩子，謊稱“爸爸出國了”。報導指，李文亮去世後，付雪潔將微信頭像改為李文亮此前使用的蠟筆小新一家四口的微信頭像，如果沒有這場意外，她本應該和李文亮一起迎接新生命的到來。

據悉，李文亮感染新冠肺炎後，他的父母也受到了感染，但目前均已治癒，妻子並未感染，目前安好。2020年3月6日，國家衛生健康委員會、人力資源和社會保障部、國家中醫藥管理局追授李文亮“全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人”稱號 。 2020年4月2日，李文亮被評定為烈士 。4月20日，追授第24屆“中國青年五四獎章”抗疫個人。