北京疫情再起 新發地市場關閉 豐台區啟動戰時機制

中國國家衛生健康委員會官網通報，周五（6月12號）新增2019冠狀病毒疾病確診病例11例，其中境外移入5例，本土病例6例均在首都北京市。疑似疫情爆發中心新發地蔬果批發市場已被關閉，進行全面的衛生整治和環境消殺。上萬名市場人員均將接受核酸檢測。市場周圍 11個小區也實施封閉管理措施，學校停課。官方稱，有關溯源工作還在進一步調查中。

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北京此前已連續56天未新增2019冠狀病毒疾病本土確診病例，但從11日爆出新冠肺炎本土確診病例後，疫情持續擴散。官方通報稱，經流行病學調查，新增本土病例均有豐台區新發地農產品批發市場活動史，通過採集確診病例相關的外環境標本，有核酸檢測陽性報告。經初步判斷這些病例可能接觸了市場中污染的環境、或接觸到了被感染的人員而傳染髮病，後續不排除出現續發病例的可能。報道稱，經對北京1940名市場從業人員進行核酸檢測，在新發地市場採集的517件樣品中，有45人咽拭子呈陽性，另在海淀區一農貿市場中發現1例陽性，是新發地確診病例的密切接觸者。上述46人目前無臨床癥狀，已納入嚴密管理和觀察中。

新發地所在的豐台區也緊急制定社區防控指引，豐台區啟動戰時機制，成立現場指揮部。對市場周邊11個小區實施封閉管理措施，落實24小時專人值守。市場周邊3所小學、6所幼兒園已返校的班級立即停課，未返校的班級暫緩複課。京開高速出京方向新發地出口採取臨時交通管理措施。除此以外，市場周邊多條道路已經採取了臨時封路措施。

新發地是北京最大的農產批發市場，光是蔬果供應量就佔全市9成，交易規模號稱亞洲最大。新發地傳出疫情後，輿論紛紛聯想到武漢市首度爆發疫情的華南海鮮市場。據報道，北京市場監管局周五晚間已展開食品安全大檢查，除了新發地，還有京深海鮮市場等多間批發市場暫時關閉進行排查與全面消毒。

另據報道，6月12日0時至24時，遼寧省新增無癥狀感染者2例，均為北京市12日報告的確診病例密切接觸者。