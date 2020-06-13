侯芷明：習近平若有涵養 盧沙野便不會如此撒野

法國國際媒體集團所屬的法國24小時電視台的時事大辯論節目聚焦中美冷戰，法國漢學家侯芷明女士與法國十字架報亞洲負責人馬洛維奇先生就中國的戰狼外交發表評論，認為他們的言行大大損害了中國的形象，候芷明女士更是認為倘若中國主席習近平是一位有涵養的領導人，中國的外交官或許也不會如此放肆。

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Marc Perelman ：侯芷明女士，我們最近在國際外交舞台看到一些十分罕見的現象：

被稱為是“戰狼”的中國外交官言辭激烈 這是習近平外交的特點嗎？

侯芷明：確實是，外交從傳統上來說其目的是保持對話，也就是說應該儘可能不要侮辱。自從新冠疫情爆發以來外交口水戰交戰激烈，應該說當美國以及別的國家譴責中國政府讓病毒傳播出國界時，無論如何他們的話並不是沒有道理，病毒確實來自中國，中國政府花了很長的時間才遏制了病毒的擴散，所以我認為中國政府對此負有一定的責任。隨後北京試圖挽回局勢，宣傳自己如何控制了病毒的擴散，並且向其他國家運輸口罩等醫療物資，而與此同時閉口不談法國與歐洲也曾經向中國運輸醫療物資。從三月底四月初開始 中國駐各國的外交官，開始發表一些對他們的所在國帶有攻擊性的言論，言辭頗為粗劣使氣氛驟然緊張，法國外長不得不為此召見中國大使盧沙野，使我感到震驚的是盧沙野作為大使顯然是遵旨辦事，他的言行一定是首先獲得了中國外交部的首肯，他才可以十分傷害法國人感情地譴責法國人將他們的長者拋棄在養老院，任由他們病死與餓死。類似的言論我認為實在是太過分，而且其他的中國大使也發表了同樣類似的言論，無論是在亞洲還是在非洲美洲，也許在美國還好一點。這一切其實同中國政府的整體目標是一致的，這一目標今天已近路人皆知了，如果不是要統治世界的話，至少要將他們的世界觀強加於他國。這是十分令人擔憂的！不幸的是有人會捍衛他們的立場，認為獨裁體制或許比民主體制更加高效率，但是我個人認為如果習近平本人是一個有教養的人的話，中國的外交官就不會使用如此低俗的言辭。

Marc Perelman ：馬拉維奇先生，對您來說也很驚奇嗎？因為我們一般會認為中國外交官比較矜持,然而今天他們卻針鋒相對寸口不讓。

馬拉維奇： 確實，從內容與形式上中國外交官的行為都十分令人驚訝！所謂戰狼指的主要是北京外交部的三位發言人以及中國駐各國的大使，他們當然只不過是遵旨辦事，習近平不斷要求他們應該要對外講好中國故事，應該搶佔話語權，其實從2017年就開始了，新冠疫情自然更加加劇了這一傾向，因為中國被譴責隱瞞疫情的真相，無論是在病毒的來源上還是在它的傳播特徵上。中國又試圖迅速改寫歷史，聲稱病毒來源於美國，這是外交戰的一大重要的導火線，中國譴責美國士兵去年十月將病毒帶到武漢。令人驚訝的是中共大外宣的力度以及口氣宣傳的內容往往是謊言連篇 無法自圓其說，其實歸根結底 中國政府可能沒有意識到，這對北京的形象是有害無益。這些外交官一天到晚在推特上撒謊，對 習近平要求他們在推特上開賬戶，而推特在中國是被禁止的，他們使用西方的社交平台與西方人較量，但又禁止本國人發表他們的言論。所以從整體來說中國在國家舞台的形象大大遭受損害，習近平面對的棘手難題是如何改善自己的形象，僅僅依靠口罩外交可能於事無補，因為新冠疫情暴露了中國體制的深層問題，隱瞞疫情彰顯體制缺乏透明，而且北京與世界衛生組織之間的曖昧關係導致疫情未能及時公開，使各國錯失了應對疫情的時機。