法英民眾示威反種族歧視及警察暴力

周六法國各地成千上萬民眾再次舉行示威，反對種族主義和警察暴力。在首都巴黎，示威演變為衝突，警方施放催淚瓦斯。而在倫敦的示威也演變成衝突，20多警察受傷。英國首相約翰遜發文譴責暴力。

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據警方稱，巴黎15000人聚集在共和國廣場，要求為2016年在警署身亡的24歲黑人男子特拉奧爭取公義。在示威進行3小時後，示威者與警方發生衝突，警方施放催淚彈驅散人群。

24歲的特拉奧2016年被警方拘留後死亡。特拉奧的家人指，特拉奧當時被3名警員壓住導致窒息。當局則稱，特拉奧的死因未明。集會中，特拉奧的姐姐向人群發表講話，她譴責警察暴力，社會及司法不公，呼籲重審逮捕特拉奧的警察。

示威者並高呼“沒有公正，沒有和平”等口號。示威主辦方要求遊行到歌劇院，但遭到警方拒絕。

而在波爾多，里昂和南特等城市，周六也爆發反種族歧視集會示威。里昂2000多人參加集會，數十名示威者與警方衝突。警方使用水車及催淚瓦斯驅散人群。

另外英國多個城市周六也舉行反種族歧視的集會示威。在倫敦特拉法加廣場的示威中，一批反種族歧視民眾與一批右翼激進分子衝突，警方將兩批人分隔，有人投擲煙霧彈等，警方施放催淚煙驅散人群，數十人被捕，27名警察受傷。

英國首相約翰遜在社交網站推特上發文，對反種族主義者與極右分子以及和警方的衝突予以譴責。約翰遜稱，集會被暴力破壞，他表示種族主義暴行在英國沒有出路，所有襲擊警察的人將受法律制裁。