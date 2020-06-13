浙江溫嶺槽罐車爆炸至少14人死亡 公安部派工作組調查

法新社報道，浙江溫嶺市液化氣槽罐車的爆炸事故造成的死亡人數升至14人，168人受傷在醫院救治。公安部派出工作組赴現場調查。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國公安部交通管理局周六晚間發布通報稱，這輛液化天然氣槽罐車行駛至G15沉海高速公路往溫州方向，在溫嶺西出口互通匝道中段發生爆炸，炸飛的槽罐車砸塌路側的一間廠房並發生二次爆炸。

中國媒報導引述目擊者稱，槽罐車當時在下交流道的閘道上，但不知為何未順着彎道行駛，而是直接衝出閘道、隨即引發爆炸。而高速公路與閘道邊均是農戶，造成傷亡慘重。

事發在周六下午4時許，槽罐車原本運載液化氣由寧波前往溫州瑞安，在沉海高速公路浙江台州段發生猛烈爆炸，炸飛的槽罐車導致路旁一間廠房發生二次爆炸，附近多架汽車着火，爆炸威力巨大，周邊多棟民房及廠房倒塌，有懷疑是汽車的物體被炸至彈飛。大批救援人員到場，在瓦礫下搜救傷者，先後送往6間醫院治理。

《中央社》報道，從微博網友發出的現場照片可看見，爆炸點附近一整排房屋嚴重受損，迎爆炸震波面的門窗玻璃全部破碎、幾乎成為空殼；當時人在良山村的盧女士表示，高速公路建在良山村中間，村子受影響較嚴重，“應該一半都被炸了”。

據網傳影片可見，爆炸當時槽罐車被炸直衝上天，並飛越過村裡整排房屋；另一影片畫面則有槽罐車車架與槽罐扭曲變形、墜落在地面並砸壞工廠的情況，還有村民遭玻璃畫傷流血照片。

紅星新聞引述一位現場民眾回憶說，當時距爆炸點大概1公里遠，“聽見爆炸聲後，大約5分鐘就看到消防車、救護車趕過來。後面好像還炸了兩次，腦袋被震得嗡嗡的！”

另據溫嶺市民發布的多則影片顯示，現場出現火警，還有數輛小轎車起火燃燒。

中國媒體報道，公安部高度重視事件，並派出工作組趕赴現場，並要求當地公安機關全力配合做好應急處置和傷者救治。