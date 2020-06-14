北京新發地市場染疫休市 超市出現“集體搶菜”河北緊急增供蔬果

北京市新冠病毒疫情突然升高，被認為是疫源地的新發地農產品批發市場被迫關閉，嚴重衝擊物資供給，有網友在微博分享一段“集體搶菜”的場面，畫面顯示超市內物資幾乎全被搬光，門口大排長龍。而緊鄰北京的河北省啟動應對機制，各地向北京增加蔬果供應。

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據台灣三立新聞報道，中國官方調查稱，疫情的複發與北京新發地批發市場等六間物資集散地有關，緊急下令關閉並調查，但由於該市場每日供給量大，宣布關閉之後無疑是衝擊了北京農產物資供應，引發恐慌與搶購潮。

消息引述網友就在微博分享的相關畫面。畫面中，大量人潮淹沒超市周邊，許多民眾都推着購物車在外等待，排隊人龍幾乎看不到頭。賣場內，各項青果幾乎全被掃光。拍下該現象的網友感嘆，“既然超市都被掃空，只能利用網絡來囤菜了”，同時直呼“太可怕了”。

據了解，為了舒緩民眾搶購潮，北京市政府已召開會議，研擬從其他省分配送蔬果的可能，同時也告誡市民“資源充足”，希望民眾不要爭搶。

另據《中央社》報道，北京新發地農產批發市場被迫關閉後，緊鄰北京的河北省啟動應對機制，各地向北京增加蔬果供應，光是周日一天就增加300噸的供應量。

消息援引《北京日報》客戶端報導，京津冀農產品行業聯盟周日將300噸來自河北的蔬菜輸往北京，緩解北京農產品市場“因突發疫情導致的燃眉之急”。

報導形容，河北省多個地方目前已啟動應對機制，在原有基礎上加強對北京市場的供應，“保障首都菜籃子”，讓首都居民吃上“新鮮菜、安全菜、放心菜”。 有河北省第一農業大縣之稱的定州市官員表示，全市60多個蔬果冷藏庫已全部啟動，每天可向北京市場供應菜、蛋、肉類達3萬噸。官員說，定州平時就囤了很多新鮮蔬菜，“完全有能力持續供應北京市場，一個月沒有問題”。