北京疑病毒來自歐洲 中國十省市不許市民進京

爆發新一波感染的北京市新發地市場如臨大敵，市場關閉，周圍十一個小區也實施全面封鎖管理。

中國周日宣布新增新冠病毒確診病例57例，這是四月以來的最高紀錄，其中36例出自北京，全部與北京最大的蔬菜肉類市場新發地有關。星期日，北京大批居民排隊接受測試，中國國家衛健委強調北京疫情十分嚴峻，中國政府要求嚴查源頭，北京官方稱，此一波疫情的病毒來自歐洲方向。

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病毒來自歐洲方向？

自11日北京最大蔬菜市場新發地爆發一例新冠病例後，12日增至7例，至13日，已確診36例，全部與供應北京是80%農產品的新發地有關。北京市周日要求所有與新發地市場密切接觸者14日之內不得到崗上班，北京11個小區全封閉式管理。當局要求全市所有去過新發地市場的人道宣武體育場排查，結果連日來等候檢測到排起長隊，人流不斷。

北京實行戰時狀態，在一片緊張氣氛中，中國國務院周日專門開會，要求嚴查源頭堅決遏制蔓延。北京市委書記蔡奇周六已宣布北京進入“非常時期”。

那麼，病毒究竟源自哪裡？北京市疾控中心專家楊鵬14日對媒體稱，“通過全基因組測序發現，病毒是從歐洲方向來的”。初步判定與輸入性有關，但病毒到底怎麼來的，還無法確定。有可能是污染的海產品或肉類，或者進入市場的人通過分泌物進行傳播。

中國疾控中心首席科學家曾光周日亦表示，病毒株“不像是中國國內流行的類型”。

『中央紀委國家監委網站』刊出的另一位中國疾控中心專家吳尊友的分析稱：“正常自然界的魚身體內是不會帶冠狀病毒的。但是魚被捕撈之後，由於處理的工人感染了新冠病毒，可能導致魚的表面被污染，而污染的海產品被運到中國，中國工人處理過程中受到了感染，進而導致人與人的進一步傳播。當然這也只是一種推測，需要流行病學調查進一步證實。”

十省市警告市民不要進京

北京新出現的這一波新冠病毒感染已擴散至遼寧省，遼寧省衛健委通報，該省12日新增無癥狀感染者二例，全是北京12日報告的確診病例的的密切接觸者。截至13日24點，遼寧省累計報告確診病例151例，死亡2例，出院147例，還有241人正在接受醫學調查。

中國目前至少十省市警告市民不要前往北京，包括哈爾濱、大連、瀋陽等城市已發出通知，並要求近期去過北京的人向地方當局報告，一些在社交網絡傳播的視頻顯示，一些小區居委會通過高音喇叭巡迴廣播：“最近兩周去過北京的市民，請到街道居委會報道……”

三文魚躺槍

從新發地市場出售三文魚的砧板檢測出新冠病毒之後，三文魚引發的恐慌從該市場擴及北京超市及各個餐館。國際連鎖店沃爾瑪、家樂福第一時間已經把正在出售的三文魚全部下架，北京一些餐館已從菜單上取消了與三文魚有關的菜餚。

中疾控專家吳尊友在『中央紀委國家監委網站』的訪談中則認為新發地批發市場里被新冠病毒污染的海產品或肉類是源頭的可能性更大。“批發市場很多海產品、牛羊肉等都不是北京本地產的，而是外地輸入的，包括海外進口。目前全球每天有十幾萬新增新冠病例，新冠病毒感染者在處理海產品或牛羊肉等時可能會造成污染。”但他認為：“不能因為在切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒，就下結論說三文魚就是傳染源。”

但另外的專家對魚類會傳染新冠病毒持明確否定態度，『財新網』13日報道指出，多位病毒學家表示，三文魚案板上檢出新冠病毒陽性樣本不能證明三文魚本身可以感染並攜帶新冠病毒，更可能是食物表面或案板受到病毒污染。目前沒有任何科學證據證明三文魚可以感染並傳播新冠病毒，而新冠病毒通過食物污染進行傳播的可能性也微乎其微。

香港大學病毒學專家、醫學教授金冬雁對『中國新聞周刊』表示，海鮮不太可能作為一種傳染源，因為魚類作為低等生物，魚類病毒傳染給人的情況幾乎沒有發生過，而且現在沒有證據表明冠狀病毒能夠在魚身上複製，因此三文魚本身作為病毒載體的可能性非常小。

北京擔心新一波疫情 歐洲開放邊境

中國是新冠病毒疫情的首發地，但幾月來，疫情基本控制，新冠疫情一度肆虐的歐洲目前正在大幅度解禁，歐盟內部，法國、德國，比利時，希臘，奧地利周一起與歐盟所有成員國恢復自由流動，取消邊境。法國還準備7月1日起向所有疫情得到控制的國家開放邊境。

歐盟疫情形勢大大緩解並不意味着新冠病毒消失，法國、意大利等國雖然死亡人數大減，至今每日仍有一日三四十人死亡的報告，6月3日已解封的意大利，近日在羅馬又發現新的病竈。但歐盟多數國家順應民情，對待疫情的態度已經大變，既要抗疫防疫，有病治病，又要恢復工作，寬鬆生活，七八月傳統的假期將不受影響，歐盟委員會已提出從7月15日起開放歐盟外部邊境的建議。

新冠病毒目前已在全球至少造成427000人死亡，累計感染770萬人，210個國家出現疫情。