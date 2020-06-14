溫嶺槽罐車爆炸事故已致19死172傷 涉事企業曾屢次被罰

中國浙江省溫嶺市政府周日召開記者會，通報昨日發生的槽罐車爆炸事件情況指，事故已造成19人遇難，172人住院治療，周邊建築物受到不同程度的損壞。目前，現場處置等相關工作仍在緊張進行中，具體損失情況還在統計。

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溫嶺當局介紹稱，住院治療的172人中，24人重傷，目前生命體征平穩。據初步調查，爆炸車輛為液化石油氣槽罐車，屬瑞安市瑞陽危險品運輸有限公司（下稱“瑞陽危險品運輸”），由寧波開往溫州，行至G15瀋海高速往福建方向溫嶺西出口下匝道中段發生爆炸，具體事故原因將由浙江省政府組成調查組進行調查。事故發生後，各級政府協作組成現場救援等6個工作組，迅速投入工作。現場救援共投入挖掘機等，大型搶險救援機械設備30多台（套），出動各類救援車輛151輛、參與救援人員2660多人次。救援和搜救工作仍在緊張地進行之中。

此外，當地一共出動了630多名醫護人員投入救治，省地兩級62名專家第一時間抵達溫嶺指導，參與救治。受傷人員在台州市恩澤醫院、溫嶺市第一人民醫院等6家醫院治療。每家醫院都有1名領導負責組織指揮協調，開闢綠色通道。官方介紹稱，對傷勢較重的人員，一對一成立救治小組，實行“一人一策”“一人一方案”，逐一加以會診，全力以赴做好救治工作。當地官方表示，台州、溫嶺兩級環保部門對事故現場周邊的空氣和水體開展實時監測，並對下遊河道進行封堵，防止對下游水質造成次生污染。據初步判斷，目前沒有發現明顯污染現象。此外，中國國務院安全生產委員會還決定對事故查處實行掛牌督辦處理。

對於事發現場的情況，台州市消防救援人員葉海林周日在接受記者採訪時指出，經過救援，該支隊初步搜救出23名被困人員，“目前大規模搜救已初步結束，工程機械作業仍在清理坍塌建築，我們支隊還有90人留在現場再次確認被困人員。”他介紹稱，“我們41車226名指戰員收到消息後第一時間趕往現場。”該支隊到達現場後，4個滅火救援編隊負責控制現場火勢，“火點呈跳躍式、局部燃燒狀態，現場火勢已於昨晚撲滅火。”葉海林介紹道，滅火後現場救援人員分2個作業區進行搜救，“南面主要是2個廠房區，我們抵達時其中一個廠房已夷為平地；北面為居民樓區域，坍塌比較嚴重，尤其是靠近馬路的那幢居民樓受損較為嚴重。”

據悉，截至當地時間14日3時30分，前來增援的寧波消防支隊完成搜救任務，共搜救出2名失聯人員，第3名失聯人員通過公安機關取得聯繫確認安全。7時15分，按照浙江消防總隊現場指揮部指令，寧波支隊救援力量歸建。此外，據企查查顯示，涉事的瑞安市瑞陽危險品運輸成立於2003年3月5日，地址位於瑞安市安陽街道濱江小區，實繳資本59.5萬元，經營範圍包括危品貨運（憑許可證經營）；汽車信息諮詢服務；代辦汽車上牌、年審手續服務；汽車租賃服務。

瑞陽危險品運輸由浙江瑞源燃氣集團有限公司（下稱“瑞源燃氣”）控股，瑞源燃氣舊稱瑞安市中源液化氣有限公司，其背後由葉岩福、葉岩靜、葉岩和、黃松林和黃賢林分別持股，其中，葉岩福持股37.5%，是公司的法定代表人、實際控制人兼董事長。瑞陽危險品運輸其餘四位股東，背後持股主體均為自然人。相關處罰信息顯示，瑞陽危險品運輸2016年至2018年期間曾受到過10次行政處罰，原因包括違反特種設備安全管理規定、未按照規定的周期和頻次進行車輛綜合性能檢測和技術等級評定等。該公司還曾聘用無證人員押運100支液化石油氣瓶。而在歷次的處罰中，該公司輕則被罰款500元，重則罰款3000元。另據浙江高速交警消息顯示，初查槽罐車爆炸前未與任何車輛接觸，爆炸非追尾引發。