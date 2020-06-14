馬克龍稱法國抗疫取得初步勝利 強調建立更強大的經濟模式

法國總統馬克龍周日晚發表電視講話宣稱法國取得抗疫初步勝利，同時承諾將從危機中“汲取教訓”。馬克龍提到疫情暴露出法國依賴其他地區供應鏈的弱點，他說：“重建經濟，保護生態，團結一致將是我們保持獨立的關鍵。”今天開始，除圭亞那和馬約特島外，全法各地將進入“綠色區域”，大巴黎地區餐館咖啡館將全部重新開放。

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馬克龍在法國新冠病毒疫情以來的第四次全國講話中表示，對法國取得抗疫的初步勝利“感到欣慰”，但表示也會從這次衛生危機中"吸取教訓"。馬克龍說：“優點我們會繼續發揚光大，不足之處，我們將迅速加以糾正”。

馬克龍在愛麗舍宮發表的講話中宣布，“從周一開始，除病毒仍在傳播的地區馬約特島和圭亞那地區外，全法都將進入“綠色區域”，復工復產將更進一步展開，巴黎大區的餐館咖啡館也將向公眾開放。

學校方面，馬克龍宣布，從6月22日起，除高中以外，所有學校，包括幼兒園，小學中學都將複課，學生必須按照規定到校上學。

馬克龍並宣布，第二輪市政選舉很可能在6月28日舉行。馬克龍補充說，恢復正常後，仍要“儘可能避免聚會”。

面對疫情造成的經濟衝擊，馬克龍說，政府採取了很多措施舒緩疫情對經濟的影響，不會將代價轉嫁給民眾。馬克龍表示“排除提高稅收來應對經濟困境”，但馬克龍說，我們要努力工作，加緊生產。

馬克龍並指疫情暴露了法國依賴其他地區供應鏈的情況；法國要汲取教訓，建立更強大的經濟模式。馬克龍表示，“重建經濟，保護生態，團結一致將是我們保持獨立的關鍵。”

馬克龍並宣布“將大筆投入年輕人的教育，培訓和受到經濟危機威脅的就業”。

針對法國各地舉行的反對警察暴力和種族主義示威遊行，馬克龍承諾，將採取新的措施確保“機會均等”；馬克龍也表示，警察和憲兵“應得到國家的承認和公眾的支持”。 馬克龍並表示不會拆除殖民年代有爭議人物的銅像。

法國新冠病毒疫情已明顯好轉。衛生部周日晚通報，24小時內，新增新冠死亡病例降至10例以下。