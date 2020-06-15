北京疫情複發 病毒源頭指外地 官方肯定北京不是原發地

針對此次北京突發疫情，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，關於源頭的初步調查結果顯示，肯定不是在北京的原發地發生的，是從外地引進的，而引進的兩種可能都在調查當中。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，中國疾控中心專家稱北京疫情源頭是從外地引進，肯定不是在北京原發。官方的人民日報客戶端專訪周一援引吳尊友稱，現在迫切需要做的工作是控制好疫情，要查清楚目前為止感染的範圍有多大，第一時間把這個感染的人發現，採取措施，限制感染的人繼續傳播。

據吳尊友說，“北京這次疫情是出乎我們的意料，形勢還是嚴峻的。”吳尊友稱，在全國疫情基本上阻斷了各類傳播的形勢下，在北京突然出現爆發性的、短時間內集中出現的病例。它發生在新發地，一個很大的批發市場，要把這個流行病學調查搞清楚，本身就是一個挑戰，這項工作還在進行當中。但另外一方面來說，又是比較樂觀的。像昨天一下報了30多例的確診，這些確診，短時間、一天里就報告出來了，而不是等這些病人陸續發病以後、到醫院就診再發現。而且北京發現這個疫情以後，通過多項技術，一下就鎖定在新發地，主動篩查發現了這麼多病例，採取措施很迅速，有可能在第一時間切斷它的傳播，對疫情防控還是有利的。

6月11日0時至6月14日24時，北京共出現79例確診病例，均與新發地市場有關聯。

據吳尊友表示，這次疫情是“可防可控”的。從大公共衛生角度來看，只要不造成重大的影響人民群眾的生活，都統稱為“可防可控”。對此次北京疫情的防控充滿信心。

吳尊友提到，前段時間觀察到的有一些病人，檢測陰性以後再次出現陽性，和北京現在首次檢測陰性，是兩種不同的概念。據吳尊友指出，“現在北京的情況，大部分人如果感染是在早期，他身體免疫力還沒有發揮作用，應該說（如果）查出來是陰性的，那麼他是陰性的可能性非常大，像造成‘假陰性’的可能性是非常小的。”