疫情再起北京如臨大敵 疾控中心官員稱病毒“來自歐洲方向”

爆發新一波感染的北京市新發地市場如臨大敵，市場關閉，周圍十一個小區也實施全面封鎖管理。

從6月11日北京報告西城區新發地市場發現一例確診患者以來，北京4天已累計報告79例新增確診病例。為阻截新發疫情擴散，有關部門加大重點地區檢測力度，逐步擴大檢測範圍。北京市疾控中心指出，透過全基因組測序發現，病毒是“從歐洲方向來的”。

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在中國首都北京死灰復燃的2019冠狀病毒病疫情仍在持續，14日中國新增確診共49例，其中39例為本土病例，包括北京36例、河北3例。北京豐台區、大興區、西城區、海淀區、房山區、朝陽區、東城區、石景山區等區均有病例上報。北京還有6名無癥狀感染者。首都疫情再起非同小可， 14日北京市宣告，將負責管轄疫情爆發地新發地市場的豐台區副區長周宇清、豐台區花鄉黨委書記王華、新發地農產品批發市場總經理張月琳免職。

官方同時也加強測試規模，目前，北京全市16個區和經濟技術開發區共設置了193個採集點。 14號共有7萬6499人接受病毒核酸檢測，59人為陽性；除了新發地市外，而另一爆發群聚疫情的玉泉東市場已經休市，周邊10個社區實施封閉管理和居家隔離，並進行核酸檢測。新增確診病例21份，而有待診斷的陽性檢測有11份。

據財新報道，據了解，目前北京市是否需要效仿武漢，進行全市核酸篩查，仍在論證中。

官方如臨大敵，祭出嚴格防疫措施，要求各生產經營單位全面排查所有人員及共同居住人員，自5月30日起曾到過新發地市場、或和市場銷售人員有密切接觸者，應立刻向社區報告；未居住在社區者，則要向單位所在社區報告，並按要求進行核酸檢測。新發地市場的密切接觸者14天內不得上班；西城區部份學生今天起停課，全市學生也可自願選擇在家上課

中國國務院聯防聯控機制周日針對北京市武漢肺炎疫情升高召開會議，下令採取堅決果斷措施，遏制聚集性疫情擴散蔓延；要對新發地市場周邊實施最嚴格的流行病學調查，全面開展疫情溯源。央視新聞報導，這場會議還提出，要深入開展所謂“新時代愛國衛生運動”，對全中國農貿市場、餐飲等場所及物流等環節，集中開展消毒殺菌。

至於北京這波病毒的來源，北京市疾控中心研究員楊鵬在記者會上表示，透過全基因組測序發現，病毒是“從歐洲方向來的”，初步判定與輸入性有關，但病毒到底怎麼來的還無法確定。有可能是污染的海產品或肉類，或是進入市場的人透過分泌物進行傳播。

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光今天表示，中國國家衛健委和疾控中心專家已經分離出北京這波病毒的基因。基因測序的初步結果顯示，病毒株“不像是中國國內流行的類型”。