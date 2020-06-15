據台媒指，中國“五毛”惡名昭彰，指受僱傭發表有利於中國政府或相關部門評論的網絡評論員。普通網民常以“五毛”、“五毛黨”稱之，諷刺其發一條評論就為了賺5毛酬勞。不過，近日網絡出現中國徵才文，每一條回復最低竟僅剩下2毛酬勞。至此此消息或沒有獲得其它消息來源證實。

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據自由時報稍早報道說，經濟不景氣？中國微博征網軍，留言一條最低剩“二毛”。中國“網絡評論員”惡名昭彰，指受僱傭發表有利於中國政府或相關部門評論的人員。普通網民常以“五毛”、“五毛黨”稱之，諷刺其發一條評論就為了賺5毛酬勞。不過，近日網絡出現中國徵才文，每一條回復最低竟僅剩下2毛酬勞。

該報說，台灣網友發現，中國社群網站上有專頁在徵求“評論兼職”，工作內容是“根據每一條文案進行評論”，並要求應徵者“擅於多角色、多角度、多種風格去進行評論”，還需要先寫出10條評論供進行考核。而酬勞則為“中度20字”評論得0.2元、“深度40字”得0.3元，而多附上圖片可多得0.1元。

徵才文曝光後，網友紛紛諷刺“支八毛變支二毛”、“好慘喔 巴毛變兩毛”、“共體時艱”、“什麼五毛兩毛，請正名多角色多角度評論兼職”、“暫時沒大單接，價格反應市場”、“這樣真的吃不起茶葉蛋吧”、“疫情影響真大”。