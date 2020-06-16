"三打白骨精"作文遭老師批不夠正能量 10歲小學生墜樓身亡 家長要真相

中國一名小學生在校跳樓身亡，疑與老師不當批改作文有關，引發輿論高度關注。這名老師將學生作文改得通紅，批評學生內容不夠“正能量”；學童父親則認為，這是女兒“可貴的獨立思維”。報道稱，這起事件的真相尚未完全明朗。

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據中央社今天報道稱，中國小學生跳樓疑因作文被批不夠正能量，家屬要真相。這起事故發生在江蘇省常州市河濱小學，5年級女學生繆可馨在4日下午3時15分墜樓。根據區政府組成的聯合調查組12日通報，校方當場報警並將學童送醫搶救，但學生仍不幸身亡。根據瀟湘晨報，繆可馨的父親事後看監視器發現，女兒當時氣衝衝地跑出教室，一路就翻過欄桿墜樓。綜合多方了解，女兒跳樓前，正上著語文課，她的作文簿被老師批改得一片紅。

繆可馨這篇“‘三打白骨精’讀後感”作文，許多用詞生動的句子都被老師畫掉，像是“唐僧師徒四人來到了白虎嶺，大家又累又渴”、白骨精“左手提着青砂罐，右手提着綠瓷瓶，向唐僧走來”這些句子都被老師毫不留情地刪除。但是作文的第一段、也是全篇唯一有錯誤的地方，是誤指“西遊記”是羅貫中所寫，但其實是吳承恩的作品。然而，老師批改時卻沒有看出來。

繆可馨在這篇讀後感中寫道：“不要被表面的樣子，虛情假意偽善的一面所矇騙。在如今的社會裡，有人表面看着善良，可內心確是陰暗的。他們會利用各種各樣的卑鄙手段和陰謀詭計，來達到自己不可告人的目的”。這句話旁邊，老師批註了一句，提醒要“傳遞正能量”。

該報道稱，事件發生後，陸媒及網絡輿論紛紛質疑這名老師的作為是否恰當，也希望探討繆可馨跳樓的真實原因。

網傳這名老師曾經對繆可馨搧耳光，但聯合調查組的通報說：“未發現當天課堂中存在辱罵、毆打學生情況。公安部門通過現場勘查、查看監控錄影和走訪調查等工作，排除他殺”。

瀟湘晨報今天刊出對繆可馨父親的訪問，被問到是否覺得孩子的作文是“負能量”。他表示，那是女兒從另一個角度去看事情。“作為孩子的爸爸，我為她感到驕傲，她這種獨立思維還是蠻可貴的”。

據報道說，繆可馨的父親說，自己就想搞清楚那兩節語文課到底發生了什麼。但是，批改作文的老師目前並未出面。繆父還不滿，女兒墜樓30分鐘後，校方才通知家長，以至於只能到殯儀館見女兒遺容。此外，在家長的強烈要求下，校方和教育局的人很晚才到繆家拜訪。

據中央社，這起事件的真相尚未完全明朗。除了“正能量教育”的價值觀爭議，還有匿名家長表示，出事的老師暑假在外辦作文班，但繆可馨卻沒有報名該老師的作文班，而是去了其他教育機構上課，所以老師才會經常嘲諷打罵繆可馨，說她的作文有問題。