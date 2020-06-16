俄頂尖聲納潛艇專家疑向中國賣機密 遭控叛國罪 中俄亦敵亦友?

消息傳俄羅斯北極科學院院長、大連海事大學客座教授米季科（Valery Mitko）涉嫌向中國出售潛艇情報，被控叛國罪，一經定罪將面臨最高20年監禁的刑期。米季科現年72歲，為國際知名的科學家，代表律師指他自2月起在家中被軟禁，逮捕令已延長到10月10日。

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據香港經濟日報今天報道稱，俄羅斯頂尖科學家涉向中國售機密情報，被控叛國罪。

據該報道，《經濟通通訊社16日專訊》引據俄羅斯媒體消息，俄羅斯著名科學家、北極科學院院長米特科（Valery Mitko），被俄羅斯檢方指控向中國傳遞機密資訊，控以叛國罪。據俄媒引述消息稱，米特科涉向中國提供有關聲納和探測潛艇方法的資訊。米特科否認指控，若罪成將面臨長達20年的刑期。外媒分析，中俄與西方國家關係緊張之際，兩國一直加深關係，但這次俄羅斯科學家面臨間諜指控，突顯兩國競爭激烈、亦敵亦友的關係。

報道指，米特科的律師帕夫洛夫（Ivan Pavlov），米特科在今年2月以“間諜活動形式的叛國罪”被捕，並軟禁在家；米特科否認指控，他將被軟禁到10月10日。

帕夫洛夫表示，米特科被指控於2018年攜帶一份含有國家機密的文件到中國授課。他稱，當事人所帶的文件只包括學術與公開來源的資訊，沒有國家機密，未將任何文件交給任何人，亦未有與中國情報部門人員見面。據了解，米特科早年在艦艇、潛艇和海軍機構內服役，現時為聖彼得堡北極科學院院長。他於2016年開始擔任大連海事大學的客座教授，最後一次去中國是在2018年。

該報道引述彭博指出，中俄與西方國家關係日趨緊張後，開始發展戰略夥伴關係，但是學者面臨間諜罪指控，凸顯兩國之間競爭之激烈。《華爾街日報》亦稱，這是中俄“亦敵亦友”之脆弱關係的一個例子。