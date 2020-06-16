北京：中高風險街鄉、新發地相關人員禁止出京

6月16日晚，北京舉行新冠疫情防控第121場發布會。在這場新聞發布會上，北京市政府副秘書長陳蓓表示，二級響應下，要強化的措施包括：非必要不出京，確需離京的要持7日內核酸檢測陰性證明。疫情迫全市中小學17日起停課；並停止開放籃球、排球、足球等團體性及對抗性運動項目；關閉文化娛樂場所以及地下空間健身場所等。法國記者表示，針對新冠肺炎疫情出現的新變化，北京市與時間展開了賽跑。

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新聞發布會上宣布，6月16日即時起北京突發公共衛生事件響應級別由三級提升至二級。

6月6日，京津冀三地同日將防控級別降為三級，當時除了湖北，各省份響應級別都降至三級及以下。

6月12日18時，在湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第109場新聞發布會上，湖北省副省長楊雲彥宣布，6月13日零時起，湖北省突發公共衛生事件響應級別調整至三級。至此，全國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團全部解除二級響應。

《國家突發公共衛生事件應急預案》規定，根據突發公共衛生事件性質、危害程度、涉及範圍，突發公共衛生事件畫分為特別重大（Ⅰ級）、重大（Ⅱ級）、較大（Ⅲ級）和一般（Ⅳ級）四級。

官方報道，一般來說，一級響應由國務院組織實施，各省級人民政府在國務院統一領導和指揮下組織協調省內應急處置工作。應急響應級別下調，表明疫情的範圍、性質和危害程度有所降低，應對疫情的組織實施部門也隨之下調。調整為二級響應，由省級人民政府領導和指揮本行政區域內的應急處置工作；調整為三級響應，由市級人民政府領導和指揮本行政區域內的應急處置工作；調整為四級響應，由縣級人民政府領導和指揮本行政區域內的應急處置工作。上一級人民政府可根據實際情況給予下級人民政府指導和支持。