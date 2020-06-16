彭佩奧楊潔篪明夏威夷會面 中國官媒不再厲批美國

有媒體稱，美國國務卿蓬佩奧將與中共中央政治局委員楊潔篪6月17日星期三在夏威夷舉行會議。美中兩國早前因新冠病毒疫情而進行了長達數月的“口水戰”。美國指責中國應對疫情不力導致病毒蔓延；中國則不斷強硬宣傳“新冠病毒起源美國”論。據自由亞洲說，值得注意的是，中國官媒“人民網”稍早一改“畫風”，發表鐘聲署名文章，強調“即便美國一些政客執意要為中美關係製造麻煩，也改變不了兩國人民友好交往的潮流”，認為“中美交往具有深厚的社會基礎”。

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據自由亞洲報道，美中高級官員會晤前中國官媒輿論大反轉。

美中高級別官員即將舉行會晤的消息，近期日漸升溫。但在美中兩國針對貿易、知識產權、軍事、人權等議題爭鋒相對的背景下，這場會晤能否迎來雙邊關係的“柳暗花明”，備受關注。美國《政治》新聞網站（Politico）日前引述消息人士披露，美國國務卿即蓬佩奧將與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷舉行會晤。美方正在“悄悄”制定計畫，有關安排尚未最終確定，兩國官方沒有證實，也沒有否認。

據該報道，自美中貿易戰爆發後，兩國在科技、軍事、人權等各領域的摩擦不斷擴大，新冠病毒疫情更使雙方關係雪上加霜。美國國會提出多項與疫情、香港有關議案。有鑒於此，這次的美中會談由誰發起；到底要談什麼；美中關係是否會出現拐點，都成為外界關注的焦點。

美中兩國早前因新冠病毒疫情而進行了長達數月的“口水戰”。美國指責中國應對疫情不力導致病毒蔓延；中國則不斷強硬宣傳“新冠病毒起源美國”論。值得注意的是，中國官媒“人民網”稍早一改“畫風”，發表鐘聲署名文章，強調“即便美國一些政客執意要為中美關係製造麻煩，也改變不了兩國人民友好交往的潮流”，認為“中美交往具有深厚的社會基礎”。

據自由亞洲說，美國國務卿蓬佩奧與楊潔篪見面的消息傳出後，蓬佩奧在周日出席一場活動時，再次公開指責中國共產黨對自由世界的生活方式帶來威脅，並呼籲其它國家對此保持警覺。蓬佩奧自上任以來，長期公開批評中國的人權狀況，早前更頻頻為香港發聲。中國官方一直視蓬佩奧為“眼中釘”，還形容他為“人類公敵”。