中印邊境染血 央視播解放軍實戰演習或更向國人秀肌肉

中國與印度軍隊15日發生衝突釀成雙方死傷後，央視今天刻意播放解放軍西藏軍區先前進行實戰演訓的畫面，被認為有警告印度及安撫民眾議論的意圖。然而，央視並未說明這項訓練是在何時舉行。

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據中央社今天報道稱，中印衝突釀死傷後，央視播出共軍演訓畫面秀肌肉。

消息稱，中國與印度軍隊15日發生衝突釀成雙方死傷後，央視17日刻意播放解放軍西藏軍區先前進行實戰演訓的畫面。根據央視畫面，解放軍西藏軍區某一合成旅在海拔4700多公尺的念青唐古拉山脈南麓，聯合多個兵種的人力與裝備，舉行實戰演習。官方媒體形容，這是解放軍“全方位錘鍊高原部隊聯合作戰能力”。

據這一合成旅旅長張家林在受訪時說，參演各兵種克服惡劣環境影響“並肩作戰，空、地密切協同”，採取“全域聯合打擊、立體突入奪控”戰法，運用彈炮結合精準狙殺、無人平台察打一體的打法，讓演訓“走深走實，為完成多樣化的使命任務打下了堅實基礎”。稍早，西藏軍區官方微信公眾號“高原戰士”16日也發布，西藏軍區某旅日前在海拔4000多公尺地域進行一場實戰化演練，旨在“全面錘鍊部隊複雜環境條件下的打贏制勝能力”。還指參演裝備有不少是首次列裝高原部隊，且首次進行高原條件下的實彈射擊。

央視說，這場實戰化演練是“全要素演練”，有防空、反裝甲、炮兵、坦克、機械化步兵、偵察兵等部隊參加演練，新裝備的15式坦克，紅箭10反坦克導彈、11式火箭炮、07A型自行火炮同步亮相。

據中央社，上述這2項演訓的消息，都是在中印軍隊15日晚間爆發激烈衝突後發出，特別是央視選在印度媒體報導印軍有20人死亡、解放軍有43人死亡及重傷之後播出，除有警告印度的意味，更被認為有安撫民眾議論“解放軍為何傷亡如此之多”的意味。然而，有中國網友認為，上述2項演訓，媒體和軍方都沒有提到是在何時舉行，因此不排除是拿先前舉行過的演訓，作為畫面素材。