中印邊界流血 印舉國憤怒喊教訓聲高

印度和中國昨天周二在喜馬拉雅地區拉達克邊境區域發生衝突。印度消息人士稱，印度一方有20人死亡，另一消息則說有43人死亡或受傷。印度國會領袖甘地今天上午呼籲總理莫迪打破沉默，責問中國如何敢於殺死印度的士兵。中印邊界緊張力在南亞次大陸迅速升高。中印兩國均有核武器，緊張關係引發國際關注。

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印度和中國昨天周二在喜馬拉雅地區拉達克邊境區域發生衝突，加劇了南亞次大陸緊張關注。印度各界，包括政界，均有強硬呼聲。印度多地發生了抗議示威，據本台報道，印度示威者於2020年6月16日在艾哈邁達巴德抗議中還焚燒了中國國家主席習近平的照片。

據印度消息人士稱，印度一方有20人死亡，也有消息則說有43人死亡或受傷。緊張張力在南亞次大陸達到最高點。

在新冠疫情仍然大流行中，中印兩國邊防軍發生45年來亞洲兩個最大國家的軍隊之間的首次致命對峙，中印兩國軍隊都裝備有原子武器。一個月來，圍繞印度和中國在喜馬拉雅山之間的邊界爭端，緊張局勢一直在加劇。 5月5日至9日，中國軍隊被指入侵印度，發生了實彈射擊衝突。而 6月7日的兩國軍事談判曾經給出了降溫的希望。

該報道稱，在印度，憤怒情緒佔主導地位。一名原本退役的泰米爾士兵被捧為烈士，而在推特上，已經有給中國教訓的聯署性標籤。互聯網用戶也在辯論中印邊界衝突實際死亡人數。

該報道稱，很難知道在這個中印邊境內陸地區到底發生了什麼，中印兩國都指責對方侵犯了它的領土。印度國會領袖甘地（Rahul Gandhi）今天周三上午呼籲總理莫迪打破沉默，應該責問中國如何敢於殺死印度的士兵。

據本台說，更糟糕的是，尼泊爾上周六批准了一份印度政府提出異議的新版地圖。這一決定被印度視為是北京帝國主義行徑的又一個跡象，中國對尼泊爾這個被認為是與印度之間的緩衝國家影響作用越來越大。