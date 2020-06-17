因“煽動顛覆國家政權罪”指控 中國維權律師余文生今被秘密判刑4年

中國維權律師余文生的妻子許艷今天表示，余文生早上因為涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”，被徐州市中級人民法院一審判處監禁4年、剝奪政治權利3年。

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據中央社今天報道稱，遭控煽顛國家政權，中國維權律師余文生被判4年。

中央社引述香港媒體消息指，中國維權律師余文生的妻子許艷今天表示，余文生早上因為涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”，被徐州市中級人民法院一審判處監禁4年、剝奪政治權利3年。許艷表示，余文生堅持無罪，余文生不服判決，要求上訴。據報道稱，許艷今天接到江蘇省徐州市檢察院來電，才得知上述判決。

許艷批評當局沒有告訴家人和律師就開庭和判決，一點都不在乎法治，反問這是否依法治國。據該報道說，許艷將請求國際幫助，制止中國的違法、任意欺壓百姓的行為。

2018年1月18日，余文生在中共19大二中全會召開時發表“修憲公民建議書”，提出以更民主的方式選舉國家領導人等政治改革建議；隔天，余文生被警方帶走。2019年5月9日，余文生遭到法院秘密審訊，許艷和她所委任的辯護律師都沒有收到通知。直到今年4月，徐州市檢察院才正式批准逮捕余文生，罪名是“煽動顛覆國家政權罪”和“妨害公務罪”。

中央社說，許艷13日才針對徐州市中級人民法院審理余文生案嚴重超過法定期限，申請徐州市檢察院對審判活動實施監督。